Anthropo Hamartano

Por: Marco Sáenz Valenzuela.

Con la finalidad de celebrar mi 25 aniversario de vida, 22 de abril, me permito compartir un escrito con palabras que salen de lo más profundo de mi corazón y mente:

¿Cuántas veces cometemos errores al día? ¿A caso tres? ¿Tal vez diez?

Cuando pensaba en la estructura de este escrito, me ponía a pensar en cual mito o suceso sería el ideal para poder partir a una profundización, pero es que, en materia de errores, el mundo está lleno.

Si hablamos de Rayénari y Metzaka, Kukulkán y Tepeu, Quetzalcóatl, Odín, Gilgamesh, Zeus y Prometeo, Adán y Eva, entre otros, podemos ver que tales analogías son el intento de explicar la esencia misma de la humanidad, no cosmogónicamente sino anclándose en el ser primordial de lo que somos: homo-errantes.

Si profundizamos un poco en el homo-errante, podemos concluir que es aquel que va de un lado a otro, un nómada, que no tiene rumbo fijo. Es por eso que, este escrito lleva el nombre de Hamartano (aunque esta palabra no exista), tratando de inclinarlo más hacia la pureza de lo que pienso.

Al cumplir los 25 de años de edad, miro hacia atrás, y me doy cuenta de todo lo que he vivido, concluyendo y aceptando profundamente que parte de nuestra naturaleza, como ya mencionaba en otro de mis escritos que se llama “Humanimales Anihumanos”, es la no-naturaleza.

Y partiendo de esta no-naturaleza que nos hace perfectamente imperfectos, en tanto que somos personas, quiero hacer énfasis en la importancia de los graves errores que cometemos a lo largo de nuestra vida, pues no conozco alguien completamente perfecto, que nunca haya cometido un solo error en su vida.

Con frecuencia solemos relacionar los errores con cualidades propias del humano que lo alejan de su humanidad, sin embargo, ¿es verdad que lo alejan de su humanidad?

Podría considerarse que, más allá de alejarnos de nuestra humanidad, nos acerca. Pues el magnífico hecho de cometer un error, nos abre la posibilidad de dimensionar nuestra vida y abstraer fundamentalmente cada parte de alguna situación que estemos viviendo – Errare Humanum Est.

En este sentido, la hamartia propia del ser humano es directamente proporcional a la perfectibilidad inherente a nuestra existencia, lo que devenimos.

Pero hay algo importante, no se trata de quedarse en el plano de la hamartia, pues hacer esto sería caer en un circulo vicioso, donde nos proclamamos seres perfectibles, escudados siempre por nuestra no-naturaleza, y no se trata de eso. Incluso sería incoherente, hablar de no-naturaleza, evadiendo lo propio de nuestra naturaleza. Entonces, ¿cuáles serían las directrices?

A grosso modo, lo propio del ser humano, sería cometer errores, equivocarse, tropezar, fallar y cuantos más sinónimos existan, pero tendríamos que anteponer la experiencia, que nos lleva a trascender. Es esto lo ser-esencial, cuando siendo perfectamente errantes, aprendemos del error en su profundidad, trascendiendo al plano de la perfectibilidad, al plano de la humanidad-en sí.

Sabemos que no es fácil no fallar, incluso no es fácil esforzarse en ser bueno, recto, honesto y firme. Pues siempre es más fácil el camino de la maldad, lo incoherente y protervo. Pero es en esta humanidad de la que estamos compuestos, donde vamos a crecer, aprendiendo de nuestros errores para levantarnos después de un tropiezo y decir con la cabeza en alto, “soy humano, y por eso he caído, pero soy aún más humano cuando decido no volver a tropezar con el mismo obstáculo”.

Los errores siempre nos encaminarán por el camino de ser personas sabias, prudentes y atentas, sí y sólo si, hemos aprendido de estos. En efecto, cuando no aprendemos de estos, salimos del error para caer nuevamente en el error. Es como salir del zoquete, e intentas limpiarte con una toalla llena de zoquete, evidentemente, sin sentido.

Y, ¿cómo aprendemos de nuestros errores? Esa es la verdadera tarea, pues aprender a desaprender lo aprendido, es lo interesante, cuestión que me gustaría desarrollar en otro escrito.

Con esta breve reflexión, quiero dar gracias públicamente por un cuarto de siglo vivido, gracias a todas las personas que forman parte de mi vida, a los que leen lo que escribo, a los que se toman la molestia de mandarme sus observaciones, y a los que me ayudan siempre a seguir creciendo en un ámbito biopsicosocial.

Comparto que estoy feliz, continúo errando por la vida, y en algunas ocasiones trascendiendo al plano de la perfectibilidad para sentirme cada vez más humano.