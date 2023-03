Anticorrupción = Garantizar la no repetición

La corrupción, ese efecto que se da en la falla de controlar el poder de los poderosos, que se traduce en la apropiación ilegitima de lo público o del abuso del poder encomendado para obtener beneficios privados, genera daños irreversibles para la sociedad en su conjunto, siendo -lamentablemente- los sectores más vulnerables los más afectados.

En términos legales, el reconocimiento de la sociedad o parte de la misma como víctima de corrupción se encuentra en una lucha constante, cuesta arriba; sin embargo, más allá de esta lucha en los tribunales, en la realidad, todas y todos somos víctimas de ella: cuando su efecto propicia que los apoyos sociales para atender el hambre, la pobreza, la educación y la salud no lleguen a las personas correctas; que no se construyan calles, caminos, puentes, hospitales, escuelas y edificios adecuados o que éstos resulten ser más caros de lo debido; que se den sobornos para manipular nuestro sistema de justicia para absolver culpables y encerrar inocentes; que la seguridad pública sea omisa y permisiva a favor de determinados grupos criminales, etc. La corrupción trasgrede, de forma directa o indirecta, nuestros derechos humanos.

Los gobernantes del país, entidades federativas y municipios tienen una deuda histórica con la sociedad. Así, la apuesta del Sistema Nacional y Local Anticorrupción deben ser los mecanismos para enfocar los esfuerzos y establecer las políticas de Estado en materia anticorrupción que permitan garantizar, en su sentido más amplio, la reparación integral de los daños directos e indirectos que este flagelo ha ocasionado en las personas desde hace tantas décadas.

Los mecanismos de corrupción no son tan sofisticados como podríamos pensar. Nuestra memoria, nuestra historia y el fortalecimiento de las instituciones deben abonar a que lo que ya vivimos como país y estado no se repita.

“De nada nos sirve pescar peces gordos si dejamos intactas las aguas donde nacen, crecen y se reproducen”, esta frase del Dr. Mauricio Merino retrata de forma elocuente y simple el propósito de un sistema anticorrupción efectivo y que tiene que ver con el título de esta columna: reparar de forma integral los daños de la corrupción, principalmente, bajo las garantías de no repetición, con un enfoque preventivo, resaltando que las sanciones adecuadas y proporcionales a las faltas o delitos de corrupción forman parte de este mismo enfoque porque abonan a disuadir conductas antijurídicas y sociales de las personas al identificar bajos grados de impunidad.

Lo anteriormente dicho no “peca” de incredulidad en el sentido de pensar que la corrupción se puede erradicar o eliminar en su totalidad, ningún país puede presumir un saldo blanco en esta materia, sin embargo, su control y disuasión es posible si gobierno, sociedad civil, sector empresarial, gremios y academia nos ponemos de acuerdo para que, desde nuestro espacio, logremos resultados sustanciales en beneficio de todas las personas.

Debemos entonces como Sistema Estatal Anticorrupción ponernos de acuerdo todas las partes para lograr la no repetición de los errores y daños del pasado.

-La verdad desde mi ignorancia

Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.