Antonio Becerra: ícono de la lucha social en Chihuahua 

En esta semana que termina, se dieron dos eventos importantes que en esencia fueron comunes, debido que, en ambos, se presentaron dos libros, el primero, en el Centro Cultural Naranjo de la colonia Santa Rosa y el otro, en Palacio de Gobierno, sin embargo, la característica es que éstos hablan y se enfocan sobre un personaje, ícono de la política y la lucha social de los años 60 y 70 principalmente, líder nato, luchador pulcro de una sola ideología, la comunista; entregado en su lucha contra las injusticias; maestro de profesión, me refiero al profesor Antonio Becerra Gaytán, que incluso, llegaba en esta semana a sus 90 productivos y fructíferos años de vida.

Hace ya algunos años atrás, tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando el profe Becerra estaba desempeñando el cargo como diputado de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, obteniendo algunas impresiones sobre su niñez y juventud, las cuales en su momento las publiqué; posteriormente, existió otro encuentro donde me platicaría de sus luchas, injusticias y sufrimientos por enfrentar un aparato gubernamental injusto, encuentro, cuya información quedaría en el tintero; Toño, como le dicen de cariño y así lo nombraba mi madre Ernestina, porque casualmente el profe Becerra habría sido su maestro en la Normal del Estado. Toño, estudiaría en el Colegio Palmore y en uno de los pasajes que él comentaba en una de las presentaciones donde el profesor Cepeda, ícono de esa institución, le daba la palabra en una de las ceremonias de graduación, hecho registrado en uno de mis libros de Crónicas Urbanas.

Profesor Antonio Becerra Gaytán (Foto-Familia Becerra-Ramírez).

El profesor Antonio Becerra Gaytán realizó una especialización en Psicología en la Escuela Normal Superior José R. Medrano; de 1953 a 1975 fue docente en la Escuela Normal de Chihuahua y en la misma Escuela Normal Superior, así como en la Universidad de Chihuahua; líder nato, desde joven aún y cuando no encontraba su rumbo político que posteriormente lo haría en el comunismo, lo que lo destacaría ser un líder estudiantil nato, preocupado por su entorno donde se desenvolvía… ¿Y? ¿Cómo me atrevo a decir que fue un verdadero líder?, porque Toño, siempre se conoció así mismo, nunca anduvo regateando ni haciendo tratos en lo oscurito como la mayoría de los supuestos líderes que hay en México; sin duda, hombre virtuoso, capaz de forjar su carácter, aplicando su amplia inteligencia y voluntad en la toma de decisiones; práctico y eficiente, porque todo lo que decía y escribía, lo llevaría a la práctica en medio de los “trancazos”, incluso, sin importarle la integridad de su persona; humilde y generoso, nunca ha sido como esos políticos que al cabo del tiempo, se marean cuando se paran por encima de algún ladrillo, soberbios y déspotas ¡No!; Toña Becerra a sus 90 años, ha escalado peldaños y ha alcanzo la cima y, sigue siendo ese ángel protector que le tiende la mano a cualquiera; que escucha, que regala sonrisas…Diría J. Walters: “El liderazgo es una oportunidad de servir; no de lucirse”.

Su voz siempre firme, la que, “retumbaba” hasta las esferas gubernamentales; su protesta, con el índice acusador, para todos aquellos que habrían de ordenar los atroces crímenes sucedidos en un México turbulento durante la década de los años 60, como el trágico asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua el 23 de septiembre de 1965; la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, Ciudad de México; la represión a los estudiantes el jueves 10 de junio de 1971, el llamado “Jueves de Corpus”; el cierre de 14 escuelas normales rurales, con la participación del Ejército durante agosto y septiembre de 1969; la respuesta de las guerrillas al Estado represor, su repercusión y casi exterminio; el desarrollo pleno de la guerra sucia y tantos y tantos otros momentos que agredieron y agraviaron a la patria entera, en ellos, ahí estaba Antonio Becerra Gaytán, movimientos donde se involucraría de forma directa o indirecta, pero ahí estaba, con miedo o sin miedo, nunca escondió su rostro; siempre dio la cara.

A raíz del involucramiento en distintas luchas sociales por parte de Toño Becerra, vendría un terrible acontecimiento para él y su familia, cuando sería secuestrado, caso que se repetiría cotidianamente en aquella etapa negra que aún no podemos entender hasta este momento. Existían dos grandes escenarios que influyeron en los sucesos de la famosa década de los 60, el primero, durante la sucesión presidencial que se produjo en medio del desconcierto y la inseguridad de la clase gobernante que al parecer, no captaba el impacto que se podía tener por los acontecimientos del 68 en la farsa de la renovación sexenal, por ello, se interrogó larga y agresivamente al profesor Becerra Gaytán en esos temas… Ahora nos preguntamos ¿cuántas personas fueron secuestradas, humilladas y hasta desaparecidas, para investigar la relación de la izquierda con la sucesión presidencial? Seguramente, no todas tuvieron la fortuna del profesor por contar con todo un pueblo pidiendo su libertad.

El secuestro gubernamental fue una de las primeras expresiones de la “guerra sucia” que abarcaría todo el país, y consistía en secuestrar y castigar a quienes estaban participando en las acciones guerrilleras o se aprendía y desaparecía sin juicio alguno; era la violencia y violación de todos los derechos humanos y todas las normas de la guerra, periodo negro, época maldita para el Estado y la nación, cuyos pueblos, sus hombres y mujeres, sufrieron la injusticia de la detención y la tortura; las crueles condenas y las desapariciones, hicieron que años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2001, emitiría una recomendación sobre las quejas de desaparecidos forzosos, ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, donde se señalan 532 casos que fueron presentados por las organizaciones civiles integradas por familias y amistades de los desaparecidos.

Certificado de enseñanza primaria del profesor Antonio Becerra Gaytán (Foto-Familia Becerra-Ramírez).

Ningún gobierno estatal y nacional hasta ahorita se ha preocupado por esclarecer los crímenes e injusticias cometidas contra varios chihuahuenses, entre ellos, el secuestro del profesor Antonio Becerra Gaitán en octubre de 1969, que fue negado por el gobernante en turno una y otra vez, como lo habían hecho con el estudiante Refugio Carrera dos meses antes, teniéndolo secuestrado en las caballerizas de la casa de gobierno. La tortura y el secuestro, así como otros delitos, son considerados de lesa humanidad, determinándose que estas infracciones no prescriben, mientras no sean olvidadas, por lo que el secuestro del profesor Becerra, nunca se olvidará, porque este testimonio lo impedirá para siempre. Refugio Carrera, sería el último secretario general de la sociedad de alumnos de la Escuela Normal de Salaises, quien sería secuestrado por la Policía del Estado a principios de septiembre de 1969 y durante cuatro días fue negada su detención por el Gobierno del Estado. Este secuestro, señala Toño Becerra, sería llevado a cabo por un anticomunista, el Mayor de infantería, subjefe de la Policía del Distrito Federal, Raúl Mediolea Cerecedo, al momento que sucedió la masacre del 2 de octubre de 1968. También fue subjefe de la Procuraduría de Justicia Federal de México en la década de 1980. Becerra Gaytán lo define como: “Un hombre sin sistema nervioso, absolutamente frío, como quien se ha formado en la crueldad”. En voz de Jaime García Chávez, hace referencia sobre algunos señalamiento del profe sobre estas terribles épocas: “Siempre tendré como timbre de orgullo haber luchado contra esa barbarie en los tiempos del presidente Gustavo Díaz Ordaz y del atrabiliario gobernador de Chihuahua, Óscar Flores Sánchez, cuando en unos cuantos y brillantes días de gesta cívica, al lado de Reynaldo Rosas Domínguez y Sergio Granados Pineda, sin descanso y en jornadas de veinte horas diarias, vertebramos un movimiento social de rescate que trajo de nuevo a la ciudad de Chihuahua al ciudadano Toño Becerra. Lejos está de ser un “líder regional”, congresista activo del PCM, fundador del PSUM, el PMS, el PRD, y hoy en Morena; fundador e integrante de la primera fracción parlamentaria de raíz socialista y de izquierda ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a finales de los años setenta y bajo la dirección de Arnoldo Martínez Verdugo y la presencia de Valentín Campa Salazar”, de esta manera, concluye García Chávez.

Sin duda, estos nuevos textos presentados esta semana, serán de gran utilidad, pero como dice el profe Becerra: “No todo está escrito, todavía falta mucho que contar” y esperamos que así sea y que nos siga contando por largos años más, sobre su inmaculado liderazgo de lucha social en Chihuahua y México.





