Apagón maquiavelicus

Hace apenas unos días el ejecutivo mexicano propuso una Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y la mayoría de los mexicanos, ocupados, como estamos, en los pormenores de la pandemia, ni cuenta nos dimos. Hasta que nos dio su primer aviso con el apagón.

Amable lectora, lector, sepa usted que el presidente quiere fortalecer a la CFE, cosa que ni la misma empresa necesita, primero porque los propietarios son los sindicatos, y segundo porque estamos en otra era: la de las energías renovables y limpias.

Mi primer sentimiento ante el apagón fue de terror por las personas enfermas de Covid que dependían de un concentrador de oxígeno que necesita electricidad, y es que en meses pasados un miembro de mi familia sobrevivió al Covid gracias a que no nos falló la electricidad. Pasado el miedo, quise investigar, es verdad que el maquiavelismo de los que están en el poder me impresiona, y entonces caí a la cuenta sobre el deseo del presidente de deshacerse de las empresas de energías limpias que se habían repartido la generación de electricidad, junto con las de ciclo combinado y otras, y para ello quiere echar andar las arcaicas plantas, para luego cobrarnos el costo por la electricidad que le dé la gana, no el que que marca un mercado libre, sino el que necesite para sus campañas. Con Bartlett ahí la CFE se convertirá en su caja chica. Así que comenzaron por dejar de pagar la póliza de seguro que nos protegía de estas alzas extraordinarias en el gas. Y con el faltante en Estados Unidos…

Por lo pronto, usted, escuchará culpar, de los apagones de hoy y mañana, a anteriores gobiernos, para que le supliquemos al rey que hoy vive en el palacio que haga algo para evitar los cortes… y claro que lo hará reviviendo las arcaicas plantas.

Y entonces cuando estemos hambrientos, este ser maquiavélico, nos tirará un pan y felices diremos: ¡ah, qué bueno este presidente! El hombre de la presidencia busca desmoralizarnos, vejarnos económicamente, como lo hizo con el agua en Delicias y Camargo, cosa ya sin remedio que traerá mucha miseria, más de la que dejaron todos los presidentes anteriores juntos, porque jamás fueron tan crueles. Hay paros en 2600 plantas manufactureras, ¡es una pena!

Preparémonos a votar el 6 de junio 2021.

Volveremos a ser un país con corrupción, pero demócrata y progresista.

Namasté

