¿Apoyarán los talibanes la lucha contra el terrorismo salafista yihadista internacional en Afganistán?

Por: Javier Bernabé Fraguas

Después del atentado suicida en el aeropuerto de Kabul que se atribuyó el ISIS-K en Afganistán, los talibanes se apresuraron a desmarcarse y a alejarse lo más posible de su vinculación con las 200 muertes que causó, entre ellas las de 13 militares estadounidenses. Los talibanes siempre han tenido a ese grupo, la rama afgana del Daesh, como enemigo; se formó con talibanes desencantados y más próximos a una internacionalización de la yihad, que solamente a la lucha por expulsar a los occidentales de su país. El ataque con drones de Estados Unidos en la provincia de Nangarhar acabó con dos de sus líderes y dejó a otro malherido. Pero ahora la pregunta que toca responder es hasta dónde colaborarán los talibanes con Estados Unidos y sus aliados en la lucha contra el terrorismo salafista yihadista internacional en suelo afgano.

Además de esa rama del Daesh, Al Qaeda ha tenido una importante presencia histórica en Afganistán. Entre 1996 y 2001 los talibanes estaban al mando, y Al Qaeda creció y se hizo fuerte, llegando a organizar atentados en diversos países. Siempre han sido aliados de los gobiernos talibanes, hecho que en estos momentos no tranquiliza a Occidente.

Según un informe de Naciones Unidas, Al Qaeda está presente en la actualidad en 15 provincias afganas, sobre todo en las regiones del sur, sudeste y este del país. Lo más inteligente por su parte sería esperar a que los medios de comunicación abandonaran Afganistán como foco de la actualidad, algo que ocurrirá sin duda, manteniendo distancia con el gobierno talibán hasta entonces. La discreción será el arma fundamental para Al Qaeda hasta que el país esté controlado completamente por los talibanes. Y ese será el momento clave para ver si vuelven a apoyar a Al Qaeda, como siempre lo han hecho, o si cumplen la promesa que le hicieron a Donald Trump. El Estados Unidos de Trump firmó un acuerdo con los talibanes en Doha, Qatar, en febrero del año pasado, por el que se comprometían a retirar sus tropas en las fechas que ya conoce todo el mundo, siendo el último día el 31 de agosto; y los talibanes a su vez no permitirían el crecimiento en Afganistán de grupos armados (Al Qaeda lo es) que atentaran contra Estados Unidos o sus aliados.

Esa es la encrucijada de seguridad que en estos momentos tiene en vilo a los países que pudieran ser objetivo de atentados; ya que cualquier grupo salafista yihadista internacional se podría apoyar en Afganistán para aprovisionarse, entrenarse y atentar fuera. Hay que ver hasta dónde llega el escudo de protección internacional que puede ofrecer Estados Unidos fundamentándose en sus servicios de inteligencia que vigilarán al gobierno talibán. Desde luego que la vigilancia aérea con aviones no tripulados va a continuar, pero eso no garantiza que logren frenar todos los atentados que tengan al Afganistán talibán como puerto franco. El gobierno talibán podría apoyar la lucha contra el Daesh en su territorio, avisando a Estados Unidos de sus ubicaciones, y sin embargo no hacer nada contra Al Qaeda.

Lo único que está claro es que se depende de un régimen que viola sistemática y flagrantemente los derechos humanos, en especial -pero no solamente- de mujeres y niñas, para controlar un porcentaje de la seguridad internacional. Aborrecible, real e inestable.