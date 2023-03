Apoyo al campo y seguridad alimentaria

Estimados lectores, el sector primario en México es sumamente importante, ya que es la base de la seguridad alimentaria de nuestro país, así como una fuerte fuente de ingresos por el peso que tiene en las exportaciones de México hacia el mundo: tiene gran relevancia y poco apoyo.



Esta semana el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentamos un paquete de iniciativas que tienen por objeto fortalecer el apoyo en campo en México; esto en consecuencia de la falta de apoyos del gobierno federal hacia este importante sector para nuestro país.



Cabe mencionar que el Presidente se comprometió a aumentar la producción del sector agropecuario, acuícola y pesquero, para alcanzar la suficiencia alimentaria, pero, hablando con datos oficiales, las importaciones de alimentos han crecido, lo que deja en el abandono el apoyo al campo mexicano.



Por poner tan sólo unos ejemplos del abandono de AMLO al campo a su gente: el 65% de los mexicanos dedicados a actividades agrícolas son pobres multidimensionales, y un 23% de éstos viven en pobreza extrema. También, el 20.1% de la población en México (24.6 millones) padece de inseguridad alimentaria; en la población indígena, este porcentaje se eleva al 30.5%, es decir, tienen problemas para comprar la canasta básica de alimentos.



Con la inflación desmedida, todo ha subido de precio, y especialmente, la Canasta Básica, la cual es esencial para todas y todos los mexicanos. Por poner tan sólo unos ejemplos, el aceite ha incrementado en 97% de precio desde que inició esta administración, el arroz 47%, el pollo 46% y el huevo hasta 80%, entre muchos otros productos más. Se estima, que tan sólo por concepto de alimentación las familias gastan casi el 50% de sus ingresos totales; la inflación afecta a quienes menos tienen.



En Acción Nacional somos propositivos, y por ello presentamos un paquete de iniciativas en apoyo al campo, a la seguridad alimentaria y las familias mexicanas, el cual contiene los siguientes puntos:



-Presupuesto: Establecer un monto mínimo de recursos presupuestales destinados al desarrollo del sector rural en línea con la obligación del Estado para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva y suficiente combatiendo a la escasez de alimentos y la inflación; dicho monto será equivalente a cuando menos el 4% del Producto Interno Bruto, otorgando así un estímulo para avanzar en la soberanía alimentaria del país.



-Deducción de compras de terrenos: Deducción al 100% de las inversiones de compras de terrenos destinados exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas para promover su regeneración y aprovechamiento en la siembra de cultivos destinados a la comercialización en territorio nacional de productos agrícolas, disminuyendo así la importación de éstos.



-Evaluación e informes de programas del campo: Se propone que las instituciones correspondientes relacionadas al sector agropecuario, realicen los informes y evaluaciones correspondientes, involucrando a las diferentes asociaciones civiles interesadas en el progreso del sector agropecuario y pecuario. -Apoyo anual con créditos pequeños al Programa Especial Concurrente, pues en los últimos años el sector agropecuario no deja de ser víctima del desequilibrio presupuestal.



Con las iniciativas buscamos lo siguiente:



1. Garantizar a la población rural la asignación de recursos presupuestales destinados al sector primario, y que no estén subordinados a cambios sexenales.

2.Se pretende impulsar la producción agrícola para consumo interno combatiendo la escasez de alimentos y ampliar la superficie agrícola para la producción de alimentos, toda vez que de 2016 al año de 2021, dicha superficie se incrementó en tan sólo un 2%.

3. Incrementar la oferta de alimentos de calidad y nutritivos producidos y destinados al consumo interno del país como escudo de protección al incremento de precio de los alimentos importados.

4. Elevar la calidad de vida y los ingresos de los jornaleros y sus familias, así como de los pequeños y medianos productores.

5. Mejorar la elaboración, el desempeño y la ejecución del Programa Especial Concurrente, así como para cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.



Hoy más que nunca nuestro campo y nuestra gente necesita de ayuda y apoyo por parte del gobierno federal; porque si el campo no produce, el país no come, si el campo no produce, crecen las importaciones; si crecen las importaciones se incrementa la inflación y ponemos en riesgo nuestra seguridad alimentaria.



En Acción Nacional somos fieles creyentes de que si empezamos a trabajar ahora en pro del sector agropecuario y en dar más presupuesto al campo, nuestras futuras generaciones tendrán un sector estable e incluso el funcionamiento de una economía digna con seguridad y soberanía alimentaria para todas y todos.