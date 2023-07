Aprovechando la vulnerabilidad 

Antonio Ríos Ramírez





Les comparto notas y reflexiones de un libro que acabo de leer sobre la vulnerabilidad y su potencial para entenderla, abrazarla y aprovechar su energía en el día a día. Vulnerabilidad entendida como esa capacidad que tenemos todos para mostrarnos abiertos y sinceros, sin las protecciones, ni barreras de las emociones, ante los demás, pero más importante, ante nosotros mismos. Esto es complicado por el ambiente de la sociedad en que vivimos, porque implica reconocer y aceptar nuestras emociones, debilidades, miedos y hasta fracasos, sin quererlos ocultar o negar. Vulnerabilidad es un acto de valentía y autenticidad.

Al entender y abrazar nuestra vulnerabilidad, podemos cultivar el coraje, la compasión y la conexión emocional con nosotros mismos y con los demás. Además, explora la importancia de superar el miedo al fracaso y al rechazo, y cómo esto nos impide experimentar una vida plena. Al permitirnos ser vulnerables, nos conectamos con nuestra verdadera esencia y mostramos quiénes somos realmente, sin miedo a ser juzgados. Nos liberamos de la necesidad de mantener una imagen o fachada y nos aceptamos tal como somos. La vulnerabilidad nos permite establecer conexiones más profundas y auténticas con los demás. Al mostrar nuestras emociones y ser honestos acerca de nuestras experiencias, creamos un espacio de empatía y comprensión mutua. También nos ayuda a abrir la puerta a relaciones más íntimas y significativas. Al compartir nuestras experiencias y sentimientos, creamos un ambiente de confianza y apertura, lo que fortalece los vínculos emocionales con los demás. Así, nos permite enfrentar nuestros miedos y desafíos de manera más auténtica. Al aceptar nuestras limitaciones y fracasos, tenemos la oportunidad de aprender y crecer, desarrollando una mayor resiliencia emocional.

Para poder aprovechar cada uno nuestra vulnerabilidad podemos empezar por permitirnos sentir y reconocer nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. A no juzgarnos por nuestros sentimientos y aceptarlos como parte de la experiencia humana. También podemos empezar a expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera sincera y respetuosa. A no temer compartir nuestras experiencias personales y nuestras luchas, ya que esto puede generar una conexión más profunda con los demás. La vulnerabilidad implica enfrentar la incertidumbre y el riesgo emocional. Aceptar que no siempre tenemos el control y que no todas las cosas saldrán como esperamos. Aprender a estar cómodo en la incomodidad y a confiar en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Y algo muy importante, encontrar personas de confianza con las que podamos compartir nuestros pensamientos y emociones sin temor a ser juzgados. El apoyo social puede ser fundamental para fortalecer nuestra vulnerabilidad y nuestro bienestar emocional.

Todos tenemos un nivel de vulnerabilidad y todos escondemos y tenemos miedo a que los demás descubran nuestras vulnerabilidades, en algunas ocasiones hasta nos da vergüenza que los demás conozcan nuestras vulnerabilidades. Lo que no sabemos es que, si nos abrimos y, tenemos la valentía y el coraje de mostrar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros miedos o nuestros fracasos, esto será una forma no sólo de mejorar fuertemente la relación con las personas que nos rodean, sino también nos ayuda a llevar una vida más plena, a disfrutar esta vida, dejando libre nuestras emociones y mostrando los verdaderos yo, de cada uno. Aprovecha el gran poder de la vulnerabilidad y logra que sea tu aliado y no una limitante para disfrutar.