Apuntes sobre la seguridad digital en México

La Asociación del Internet de México (AIMX) y el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes emitieron los resultados del 3er Estudio de Ciberseguridad en México, la cual busca conocer el nivel de seguridad digital en México y saber cómo afecta a la sociedad.

Enfoca sus líneas de investigación a cuatro dimensiones: la Ciberseguridad de Personas Usuarias de Internet; la Ciberseguridad de Familias Mexicanas; La Ciberseguridad de Empresas en México y la Ciberseguridad del Ecosistema de Móviles en México.

Los resultados fueron por demás interesantes; a continuación, compartiré algunos datos de la primera dimensión que es referente a la ciberseguridad de personas usuarias de internet, que tiene que ver con los hábitos, las experiencias y los desafíos que enfrentan los individuos en el entorno digital, así como su nivel de preparación ante amenazas cibernéticas.

Respecto a ello, este estudio señala que, aunque un 69% muestra alta preocupación sobre ciberseguridad, los principales temores están centrados en ataques financieros y suplantación de identidad.

De acuerdo con los datos, señala, que limitar el acceso a fotos y perfiles en redes sociales reduce el fraude financiero de un 27% a un 8% y la suplantación de identidad del 13% al 3%. La pérdida de identidad disminuye del 20% al 3% cuando se utiliza esta medida de seguridad.

El 85% dice no haber sido víctima de engaño en internet, pero el 61% ha estado expuesto a noticias falsas. Aunque un 66% afirma no buscar relaciones sentimentales en línea, el 40% ha conocido en persona a alguien que conoció por internet. El 71.7% no ha sufrido la publicación de fotos o vídeos personales por parte de terceros sin autorización, pero este incidente aumentó 4 puntos porcentuales desde 2022. El 13% recibió solicitudes para enviar fotos íntimas, cifra similar al 2022. El compartir contenido íntimo se mantuvo cercano al 14% desde el año pasado.

A pesar de que el 79% de las personas encuestadas ha experimentado situaciones adversas en línea, han optado por no denunciarlas ante las autoridades correspondientes. Entre quienes sí reportaron los incidentes, la percepción sobre la intervención de las autoridades está dividida: un 36.3% cree que no fue adecuada, mientras que un 31.6% siente lo contrario o tiene opiniones mixtas. Aunque el 79% recuerda haber visto campañas gubernamentales de prevención a los riesgos en el uso de internet y un 77% reconoce iniciativas privadas en este sentido, estos altos porcentajes no necesariamente indican un aumento en la toma de conciencia y el conocimiento sobre el tema.

Este 6 de febrero, se celebrará el “Día internacional de Internet Seguro” cuyo propósito es promover y debatir sobre el correcto uso de Internet, sobre todo para los niños y jóvenes, ya que se considera la población más vulnerable.

Hoy, a dos décadas de haber instaurado este día internacional, nos damos cuenta de que el entorno ha cambiado, y los resultados de esta encuesta lo reflejan, por tanto, de allí la urgente formulación de políticas y estrategias efectivas que promuevan un ciberespacio más seguro y resiliente en México.