Armas contra los ciberataques

Por: Luis Carlos Ramírez

Hace ya varias semanas habíamos hablado de la trascendencia de emplear de manera correcta las herramientas de la ciberseguridad que ya están a la mano.

Los hechos recientes dan muestra de esta importancia. México es el 4º país del mundo más atacado cibernéticamente. El Ejército Mexicano fue vulnerable y atacado. Hemos tenido la fuga de seis terabytes de información. Que son miles y miles de correos (poniéndolo de manera simple).

Aquí lo sensible es el contenido, más que el volumen. Los datos de la institución con más datos de inteligencia y seguridad en el país, además de las notas de salud del presidente, que a mi parecer son sólo el aperitivo de lo que será un bacanal informativo del cual accedieron medios noticiosos. Esos datos son lo delicado, la porción que exponen actos, personajes y decisiones que serán expuestos y crearán una mayor clarificación de muchas historias que no teníamos plenamente claras, y podrán tumbar reputaciones o credibilidades, pero también, probablemente, acentúen la división de opiniones y de la propia sociedad mexicana. Esperemos sea más de claridad, que de opacidad y divisionismo, dado que ya está hecho y procesándose.

Seguirán semanas y semanas de un flujo con datos cada vez más ácidos y delicados. Esto tiene varias aristas, donde se ve conveniente aclarar eventos que son fuera de la ley, lo cual deberá ser resarcido y corregido, y por supuesto aplicar a cabalidad la justicia de que sea mérito.

Pero, por otro lado, vemos asuntos de seguridad nacional “real”, donde deseo enfatizar, ya que este argumento entró en uso común para poder enmascarar acciones que no tenían toda la claridad que eran requeridos, y así nadie podría cuestionar, ni pedir se hiciera diferente. Pero los asuntos realmente representativos de esa seguridad nacional deberán ser sujetos a una extrema cautela y manejo como un reactor nuclear, ya que un mal manejo causaría una cadena de reacciones aún inimaginable.

El acto “per se”, es ilegal, que deberá ser perseguido y castigado, lo cual no parece fácil, esa guacamaya parece que vuela como un águila en cacería, esperemos los delincuentes de este tema sean capturados, y se detenga esta tremenda ola de acciones tan peligrosas para todos.

Además, se muestra plenamente la necesidad de tener más presente que nunca, los medios de seguridad cibernética.

Si nuestra entidad de seguridad más relevante del país ha sido horadada en sus datos, ¿quién puede y cómo puede cuidarse cada uno?

Tengamos presente que esto no significa que nadie se va a evadir de la extracción de sus datos, pero sí indica que no podemos distraer un instante los mismos y su protección. Podemos, en diferentes escalas, tener seguridad, y dejar siempre respaldos que no nos dejen boquiabiertos y sin esperanza de seguir operando o de recuperar la historia de nuestro negocio o empresa.

Las opciones están con los especialistas en ciberseguridad, en CHIHUAHUA FUTURA se ha desarrollado ya el proceso del C3 (centro de ciberseguridad Chihuahua), donde buscamos, a través de los expertos del tema, el clúster de IT; desarrollar estrategias, técnicas, software, métodos y procedimientos, que recomiendan y guían a los usuarios, personas físicas y morales, así como a las entidades de gobierno, cómo buscar mantener la barrera de protección a sus datos.

Los invitamos a buscar a través de

https://chihuahuafutura.org/portfolio/centro-de-ciberseguridad-c3/

Al mismo tiempo, si gustan participar, no duden en ponerse en contacto para saber más del tema, siempre estaremos disponibles, CHIHUAHUA FUTURA, es “de chihuahuenses” y “para todos los chihuahuenses”.





