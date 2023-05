Aronofsky otra vez tocando fibras sensibles: La ballena

Por Mario Saavedra

El talentoso y reconocido realizador judío norteamericano Darrem Aronofsky ha vuelto a los primeros planos con su reciente cinta La ballena, a partir de la exitosa y no menos desgarradora y espléndida obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter. Como en su celebrado Réquiem por un sueño, otra vez la gula encarna aquí un acto de abandono y de renuncia, de hartazgo, de manifiesta soledad existencial. Víctima del spleen baudelaireano como estado de angustia vital, su protagonista experimenta un severo sentimiento de pérdida, de vacío tras el abandono y el rechazo.

Pero tras esta triste y perturbadora historia se descubre una vía de redención, acaso sólo ilusoria, porque en el alma y la mente del personaje, en sus sueños más profundos, lo han acompañado la ficción y la alquimia propias del arte que siempre busca volver al orden lo que es caos. En su aspiración utópica, la creación estética de alguna manera también se convierte en algo así como un cáliz de salvación, cuando no de obligada catarsis, porque la verdad del arte y la verdad del mundo real se entrecruzan pero no coinciden.

¿Y por qué La ballena? Más que por el aspecto físico del protagonista, de su obesidad mórbida como manifestación inobjetable de orfandad, de rechazo al mundo propiciado por el quebranto de la pérdida, surgen aquí Herman Melville y su maravillosa novela Moby-Dick para exacerbar la imaginación y la sensibilidad poéticas del protagónico maestro universitario en crisis, quien sólo en ese espacio de fuga encuentra refugio.

Y como en El luchador donde Aronofsky rescató de las garras del olvido al otrora galán y sex symbol Michey Rourke, sí, el mismo de Nueve semanas y media, de Adrian Lyne, con la entonces joven hermosa y no menos sensual Kim Basinger, ahora ha hecho lo propio con el galán de otros tiempos Brendan Fraser, el héroe de la popular saga La momia. Pareciendo extraer agua de las piedras, en ambos casos ha conseguido escarbar en los recovecos más escondidos de ambos personajes, y concederles por primera vez un diamante en bruto para catapultarse como intérpretes de carácter.

Después de saldar ambos profundas crisis que los había orillado al anonimato, casi al suicidio, porque el gran monstruo de Hollywood suele también ser despiadado e implacable, Rourke y Fraser tuvieron en su director a alguien así como un solidario psicoanalista, quien ha contribuido a convertir, como alquimista iluminado, sus profundos dolor y amargura en acicate para abordar dos complejos personajes al límite. Dentro de un casting a la medida, acompañan a Fraser, en sendos trabajos a la altura de las circunstancias, la joven de moda Sadie Sink como la hija en conflicto con el padre, y Hong Chau como la enfermera cómplice que valora su extrema pero franca búsqueda interior.

Más allá de algunas considero injustas críticas que no han sabido entrever en La ballena un muy elaborado y sensible documento de entreveradas entrelíneas, porque se rozan aquí de cerca los planos dramático y lírico, revelándonos la poesía que igual suele esconderse en aquellos espacios más sórdidos de la realidad que el arte escudriña con un muy agudo y sensible escalpelo, al espinoso personaje protagonista lo definen por igual el coraje y la indefensión, el cinismo y la amargura, la inteligencia analítica y la fragilidad emocional.

Al margen de valoraciones en uno u otro sentido, de juicios a favor o en contra, invito al público cinéfilo que todavía no lo ha podido ver a acercarse a este otro valioso largometraje de un muy talentoso y capaz realizador que creemos todavía tiene mucho por delante que decir.