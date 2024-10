Arranca la campaña hacia el 2030

¿Quéee? La cuatroté lo único que le interesa es seguir en el poder y la copia de AMLO que llegó a la presidencia de México, hasta ahorita (es muy poco tiempo, unos cuantos días), se ve como una copia de su predecesor, exactamente igual. No les interesa la gente en lo más mínimo, sólo les interesa ellos y después ellos.

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en menos de una semana que tiene en el poder y ya está anunciando más apoyos económicos a las familias y bonos adicionales por cada hijo que tengan, de manera universal, es decir que se les darán los apoyos, los necesiten o no, serán para todos los mexicanos que cumplan con los requisitos de edad, de matrimonio, etc., Pero no en cuanto a necesidad.





El país se lo dejaron bien endeudado y casi sin recursos para resolver los verdaderos problemas de nuestro país, y todavía le quiere echar más peso a la mula que ya no puede con más.





En estos primeros días de su gobierno, CSP sólo se la ha llevado en alabanzas a su mentor, en anunciar programas clientelares, es decir para la compra de voluntades y que la gente siga votando por ellos, por las dádivas económicas que les están dando y las que acaba de anunciar. Pero los problemas de fondo que nos aquejan a todos los mexicanos, brillando por su ausencia, aunque sea solo que se les mencione, aunque sea con otros datos y se anuncien mentiras, como el sistema de salud, mejor que el de Dinamarca, que fue anunciado varias veces, con fecha de caducidad, pero nunca se cumplió,





El sistema de salud oficial sigue siendo un verdadero desastre y no se ve para cuándo se va a resolver, porque ni el tema se trata por el nuevo gobierno. Como ejemplo, en la ciudad de Chihuahua tenemos seis hospitales de gobierno, desde 1990, es decir que en más de tres décadas no se ha construido un solo hospital adicional y la población sigue creciendo. Los pacientes en el IMSS esperan hasta seis meses para ser intervenidos quirúrgicamente y los ponen en sillas en los pasillos, porque ya no tienen cuartos, ni camas. Un sistema de salud de tercera, pero a la gente no le cae el veinte, como se dice, que con las ayudas que le da el gobierno, no le alcanza para poder salir adelante con su salud. ¿No sería mejor tener un sistema de salud gratuito y de excelente calidad? Es como los espejitos que les daban a los pueblos originarios de nuestra tierra a cambio del oro y la plata que se llevaron por años a Europa.





Y qué decir de la inseguridad, mientras CSP anunciaba los nuevos programas clientelares de reparto de dinero, morían decenas de mexicanos, en diversas partes del país, sobre todo en Sinaloa, en donde parece un estado de guerra la ciudad de Culiacán, así como Guanajuato, Tamaulipas y la mitad del territorio nacional. Pero eso parece no importarles a las autoridades recién desempacadas.





La campaña política para la presidencia de México en el 2030 ya empezó y por lo que se ve nos van a echar una aplanadora, con nuestro dinero, hasta que se les acabe.





Lic. Contador Público, Presidente de Grupo Mathasa y Consejero Estatal Vitalicio Del PAN

glujanp@mathasa.com.mx