Asilos y ancianos

A punto de cumplir 80 años, Gonzalo Hernández (Chalito) no hace mucho vio por primera vez las luces de la ciudad de Chihuahua. Sin dejar de sentir asombro dijo: “Estas luces son bonitas pero no se comparan con el mar de estrellas que vemos por las noches en mi tierra”.

Chalito vino de una de las comunidades serranas a la capital, lo trajo una hermana cuando se enteró de que en su pueblo de origen nadie quería hacerse cargo del anciano; luego, lo internó en un asilo. Con el tiempo el mundo se le fue haciendo cada vez más extraño. Olvidaba nombres, anécdotas del rancho, confundía caras y caminaba por los pasillos del hospicio con una figura borrosa en una faz sobresaliente.

La pregunta ahora es: ¿Qué está pasando con las ancianas y ancianos recluidos en estas casas de cuidado? Porque no es sólo el azote del coronavirus, finalmente se supone que ya están vacunados, sino su calidad de vida y futuro. La verdad en las presentes campañas políticas su existencia y necesidades son ignoradas.

Hace días di una vuelta por el edificio en que se encuentra asilado Chalito, y me topé con dos prisiones: la mía enmarcada en el mundo de la pandemia y la de él, mirando desde la ventana a un mundo al que no puede entrar. Dos prisioneros, dos cautiverios, dos espacios ¿Cuál será el peor?

El mundo de los ancianos en lo general es un sector humano que preferimos olvidar y se pretende justificar su casi inexistencia porque en tanto viejos y vulnerables puede que no les quede mucho tiempo, lo que da pie a tenerlos abandonados, convirtiendo los asilos en fortalezas o ciudades sitiadas. Pero si el virus es peligroso y, a menudo, mortal, también lo es el aislamiento para las personas que viven en las casas de ancianos, porque el aislamiento es peligroso para aquellos que son frágiles y confundidos.

¿Se les consultó como seres humanos las decisiones extraordinarias por la pandemia? “Para nada, ya no entienden”, suele escucharse. Consecuencia: Algunos soportaron y siguen soportando un aislamiento forzado que es una violación de sus Derechos Humanos fundamentales, y muchos de ellos simplemente no entienden por qué ya no pueden ver a quienes están cerca. Consecuencia: Se sienten abandonados y con temor. Muchos se deteriorarán, muchos nunca se recuperarán de este deterioro. Será terminal. Sin duda hay peores formas de morir que por el virus.

El coronavirus ha desnudado grandes desigualdades en el país. Los ancianos en general forman parte de esa franja generalmente olvidada, pero los que viven y mueren con demencia en un hogar de ancianos se encuentran entre las personas más vulnerables de la sociedad y también son las más fáciles de ignorar y olvidar.

Por lo pronto, Chalito a sus 80 años y con recurrentes episodios de lucidez casi completa, comenta: “Desde aquí, desde esta ventana, veo que el cielo es inmensamente azul e interminable, pero cuando pueda volver a mis montañas, a mis bosques, a mis profundas barrancas, daré gracias a Dios por concederme esta gracia por la tierra que me vio nacer”.