El tema de derechos humanos ha tenido que irse incorporando paulatinamente a los ordenamientos jurídicos internos de los estados, ante la adhesión que han realizado los mismos a los documentos internacionales. Con ello las autoridades internas como internacionales se obligan a promover, respetar y a garantizarlos.

En este proceso de incorporación se han tenido que ir adoptando conceptos universales en el tema de los derechos humanos a pesar de las diversidades culturales.

Lo cierto es que tenemos derechos que garantizan la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica y la propiedad.

Todos podemos ser defensores de derechos humanos. Desde el momento en que exigimos que no se nos vulneren por ninguna autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Ante la imposibilidad que tenemos por disposición constitucional de hacernos justicia por nuestra propia mano, tenemos que recurrir a organismos que se encuentran expresamente autorizados por la ley para conocer de estas violaciones.

Las comisiones de Derechos Humanos son órganos competentes para restituir a la persona sus derechos al estado en que se encontraban antes de ser violentados.

Desde la Reforma Constitucional de 2011, el cumplimiento de la recomendación que emiten las comisiones de Derechos Humanos no queda a criterio discrecional del titular del órgano al cual se le emitió la resolución, sino que es necesario que si no cumplen con ella puedan expresar fundada y motivadamente las razones por las cuales no acepta dicha recomendación ante el Poder Legislativo.

Acción que nos permite tener certeza de que el derecho violentado sí puede llegar a ser reparado.

Definitivamente la situación es sólo de atender o cumplir.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!





Asociación de Editorialistas de Chihuahua.