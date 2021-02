El jefe del partido Morena, AMLO, nos quiere seguir dando atole con el dedo, todos los días de todas las semanas. Así como vendieron boletos para la rifa del avión presidencial sin avión. El gran programa de vacunación contra el Covid-19, sin vacunas. Se enfermó de coronavirus sin que hubiera enfermo. Ahora esta semana tuvimos la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucia… sin aeropuerto, y llegó un vuelo comercial… sin pasajeros.

En Santa Lucía ya existía aeropuerto del Ejército con casi 60 años, inaugurado por el presidente Miguel Alemán, es una base militar aérea desde entonces. Lo único que se hizo fue alargar una de las pistas para que pudieran llegar aviones más grandes. El aeropuerto es el mismo, no tiene túneles para que los pasajeros puedan subir y bajar del avión sin necesidad de salir al exterior si está lloviendo, haciendo aire o cualquier mal tiempo. ¿Esto es un aeropuerto de lo mejor del mundo? Como lo dijo en su Mañanera el que nos quiere dar atole con el dedo.

El vuelo del Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX en un avión del Ejército para 170 pasajeros, en un vuelo de once minutos, para hacernos creer que como él viaja normalmente en aviones comerciales, que era un vuelo comercial. Llegó acompañado de casi todo su gabinete y después de tres horas de sobrevolar para que le dieran pista, llegaron un avión de Volaris y luego otro de Viva Aerobús… sin pasajeros, sólo para hacer el show y que atole con el dedo declarara que el aeropuerto de Santa Lucía, no de Felipe Ángeles, ya había demostrado que sí podía recibir vuelos comerciales junto con el Aeropuerto de Toluca y de la CDMX. No cabe duda de que se engaña solo y cree que los mexicanos nos chupamos el dedo y creemos sus mentiras.

Los invitados, que se tuvieron que regresar por automóvil o en las Suburban blindadas rentadas, hicieron dos horas de camino. ¿Se imaginan para tomar otro vuelo en la CDMX?, tendrían que agregarle otras dos horas más al trasbordo. Qué pésima imagen para el turismo extranjero que viene acostumbrado a la rapidez, comodidad y eficiencia en los mejores aeropuertos del mundo.





Además, como todos los temas preferidos de atole con el dedo, han quedado clasificados como secreto y no podremos saber nada de ellos hasta dentro de cinco o diez años, como son la construcción de la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y por supuesto el Aeropuerto de Santa Lucía, así que no sabemos qué tantos miles de millones se han gastado en algo que no es ni remotamente un aeropuerto de primer mundo y que no va a servir para nada. Huele a corrupción en gran escala, mucho más que el sexenio pasado, que fue terrible.

Mientras la pandemia del coronavirus sigue avanzando y no hay vacunas, mientras en Estados Unidos están aplicando la vacuna a un promedio de 1.6 millones al día. Parece que nos quieren dar atole con el dedo, con los Siervos de la Nación (la fuerza electoral de Morena), que andan con sus chalecos con el logo de su partido levantando un censo para vacunar a los mayores de 60 años, es decir que quieren hacer creer que la vacuna viene de ese partido, otro atole con el dedo para ganar votos, porque tienen miedo de la elección del próximo 6 de junio.

A ver hasta cuándo nos vamos a dejar que nos quieran dar atole con el dedo.