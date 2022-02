Atraer y retener centennials 

La mezcla de personal en las organizaciones ha cambiado en los últimos años, dentro de poco tres de cada cuatro personas serán los llamados millennials y centennials. Los millennials son jóvenes nacidos a partir de los ochenta, son una generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Otra característica que rompe totalmente con la generación de sus padres es su sentido crítico y exigente: transparencia, colaboración, compromiso y tolerancia son algunos de los valores que quieren ver reflejados en la sociedad. Los centennials o también llamada generación Z, son aquellos nacidos a la mitad de la década de 1990-2000. La mayoría de las personas pertenecientes a esta generación ha utilizado internet desde muy joven y se siente cómoda con la tecnología y los medios sociales.

Para atraer a estas generaciones es necesario conocer un poco de sus características; son generaciones autodidactas, la forma de aprendizaje de esta generación se ha transformado, incluso por cuenta propia acceden a plataformas de internet para tener acceso a cursos o tutoriales. Constantemente buscan adquirir nuevos conocimientos o actualizaciones de temas que les interesan. No obstante, aún necesitan reforzar habilidades como la tolerancia a la frustración. Aprenden de manera diferente, requieren de retroalimentación clara y directa para detallarles su función dentro de un equipo de trabajo y para hacerles saber qué espera la empresa de ellos. Tienen la capacidad de modificar y mejorar los viejos métodos de aprendizaje. Los centennials no están dispuestos a permanecer mucho tiempo en un trabajo en donde no se sientan valorados ni recompensados económica y profesionalmente, esto se relaciona con el salario emocional. Debido a que no todas las recompensas son monetarias, manifiestan interés en el crecimiento laboral y en los ascensos de trabajo. Buscan a aquellas empresas que los motiven a quedarse durante más tiempo. No sólo desean ocupar posiciones de liderazgo, quieren ser emprendedores. Una herramienta que te ayudará a conservar a los colaboradores centennials es escuchar sus opiniones y sugerencias, además de motivar su participación en la toma de decisiones. Ven su trabajo como un escalón para alcanzar lo que desean, por eso no todos están dispuestos a quedarse en una empresa sólo por lealtad. Los centennials prefieren ser independientes y trabajar como freelancers porque buscan obtener flexibilidad y control sobre su vida personal y el trabajo. Buscan equilibrar su vida profesional con la personal, no desean trabajar durante grandes jornadas, ni exponerse a altos niveles de estrés. Los jóvenes aprecian el contacto humano y la retroalimentación en su entorno laboral. Las áreas abiertas de trabajo son una muestra de que necesitan interactuar con otras personas y sentirse parte de un proyecto. Suelen distraerse con facilidad y la tecnología puede ser una de las principales razones. Ciertos estudios han demostrado que esta generación es capaz de concentrarse sólo por lapsos de 8 segundos, aproximadamente. Las cosas que más les generan mayor cansancio mental son: trabajo, dinero y estabilidad laboral. El estrés causa ausentismo laboral, incumplimiento de proyectos, accidentes de trabajo y altos costos para la salud. La manera más adecuada de combatirlo son las jornadas de trabajo reducidas, mismas que propician un aumento de productividad, más días de vacaciones y el implemento de pausas activas. Definitivamente hay que entenderlos y aprender a convivir con la generación del presente.

