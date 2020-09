Atrévete a reinventarte

Las empresas necesitan reanudar sus actividades sin siquiera saber cómo va a avanzar la pandemia. Existen varios escenarios posibles según la evolución del virus y la respuesta social que se produzca, pero para afrontar la reapertura y superar la incertidumbre, es necesario un plan de reinvención. Muchos de estos negocios se han visto afectados hasta la fecha, sin embargo los momentos de crisis son especialmente decisivos para estas organizaciones. Cuando lo que haces ya no funciona es hora de reinventar el negocio antes de que sea demasiado tarde, incluso hasta las empresas más exitosas se quedan sin espacio para crecer y están obligadas a renovarse o morir. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser catastróficas para cualquiera. Los dueños de negocios deben de ver la reapertura como el comienzo de una transformación más amplia y desarrollar aquellas capacidades en las que desearían haber invertido antes.





Esta es una oportunidad para la empresas que, con coraje y anticipación, realicen cambios más allá de lo que las necesidades exijan saldrán beneficiadas. Es el comienzo de una nueva era, dónde las reglas han cambiado y el comportamiento de nuestros clientes, empleados, y proveedores, también. ¿Pero qué significa esta reinvención empresarial? es ese proceso a través del cual se remodela el modelo y estrategia de negocios para adaptarse a la nueva realidad. Reinventar un negocio no significa necesariamente comenzar desde cero, es simplemente la utilización de nuevos procesos que te permitan ser mejor que antes. Se trata de averiguar lo que no funciona bien o dejo de funcionar en tu empresa y encontrar la mejor manera de solucionarlo, pues así podrás seguir generar ingresos y mantener la continuidad de tu negocio.





Durante los últimos meses, una gran cantidad de empresas desaparecieron por no saber adaptarse a los cambios del mercado. Por esta razón el primer paso para reinventarse, es observar constantemente como se desenvuelve el mercado o la competencia, tratar de encontrar sus deficiencias en sus productos o servicios y así ofrecer una solución al respecto. Si buscas un factor diferenciador que aporte algo extra a tus clientes, algo que no se esté haciendo y que te permita posicionarte, obtendrás mejores resultados y crearás una ventaja competitiva clave para sobrevivir en el entorno comercial actual. El segundo paso, como ya lo hemos comentado en publicaciones anteriores, el aislamiento en casa ha hecho que las personas descubran y se adapten a los beneficios que representa el e-commerce, por lo que es necesario ampliar, tanto tus canales de distribución como tus productos y servicios al mundo digital para no quedar rezagado ante una evidente transformación digital a nivel global.





Adaptarse a un nuevo mercado o vender algo distinto, no es nada sencillo. Comienza por adaptar tu servicio o producto actual para ofrecer una solución concreta a tus clientes; no necesitas cambiar drásticamente el giro de tu empresa para lograr el éxito. Es muy probable que alguno de tus productos ofrezca la solución a otros negocios que busca seguir ofreciendo un servicio, súmate a las cadenas de suministro ya existentes. Eso te ayudará a abarcar más mercado y consolidar tu marca. Por último aprende a tomar riegos, estudia a detalle cada uno de los escenarios a los que podrías enfrentarte, recuerda no resistirte al cambio y aprende de las experiencias.