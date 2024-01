Autorregulación ambiental | 1ª parte

La política ambiental de nuestro país, se define en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como el conjunto de lineamientos, prerrogativas y principios rectores que dirigirán las cuestiones medio ambientales y a los cuales han de sujetarse los programas y estrategias públicas de los tres órdenes de gobierno; también considera una serie de instrumentos para darle cumplimiento y entre estos instrumentos se encuentra lo que se conoce como autorregulación ambiental.

La autorregulación ambiental, consiste en el pleno convencimiento de los diversos sectores productivos de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas que en la materia ambiental les aplican, pero sin la necesidad de contar con un mecanismo de vigilancia, es decir, no se requiere el acto de autoridad de la inspección ambiental, dado que el convencimiento y la responsabilidad social y ambiental son al grado de que se cumple porque así debe ser e incluso, se va un poco más allá de la normativa.

Me atrevo a decir que la autorregulación es mucho más eficiente y funcional en términos del control de la contaminación y los impactos ambientales, que la propia inspección, porque esta autorregulación determina la operación y funcionamiento de los sistemas productivos en todo momento y no solo cuando así conviene o se necesita.

Sin embargo, la realidad y el contexto actual no han permitido que este mecanismo permee en todos estos procesos y sistemas productivos; podemos ver empresas que operan en el total incumplimiento ambiental porque no hay un convencimiento y una conciencia de sostenibilidad; vemos empresas que operan bajo un cumplimiento básico y que “se la juegan” a que el día que reciban una visita de inspección ambiental pues ya verán cómo lo resuelven o si logran evadir la ley; vemos una autoridad rebasada en sus funciones básicas que difícilmente se enfocan en promover e incentivar mecanismos de autorregulación; vemos sectores productivos extractivistas en donde lo que menos les preocupa son los costos ambientales de sus operaciones y la atención de sus impactos ambientales no es una prioridad.

A nivel mundial, los mecanismos de autorregulación se hacen presentes de diversas maneras, ya sea mediante certificaciones voluntarias como las normas ISO, la generación y publicación de reportes de sustentabilidad bajo diversas y variadas metodologías, entre otros; en México, existe una norma mexicana, que es voluntaria y establece los requerimientos y metodología para el desarrollo de auditorías ambientales y evaluación del desempeño ambiental de las empresas, este es el mecanismo principal de autorregulación, el cual tiene grandes áreas de oportunidad, tanto en su operación administrativa como en el alcance de la misma puesto que aún hay muchos sectores productivos que no se han sometido a éste. Continuará…





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.

Líder de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de Chihuahua Futura