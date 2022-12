¿Avanzará la selección anticorrupción de Chihuahua a la siguiente ronda?

Por: Carmen Álvarez





Actualmente, las instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción: la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura y la representación de las personas en la figura del Comité de Participación Ciudadana, tienen la obligación de trabajar de manera coordinada para reconocer las debilidades institucionales, establecer estrategias para resolver los problemas de corrupción y hacer todo lo que esté a su alcance para que los servidores públicos corruptos y sus cómplices, no se roben dinero, no abusen de su cargo, no pidan mordidas, no nieguen un servicio público y no se queden sin castigo cuando cometen faltas.

Si equiparamos a estas instituciones con un equipo de futbol soccer que representa al estado de Chihuahua, entonces, sabemos que cada uno de los jugadores estaría obligado a jugar con las reglas que están establecidas aunque éstas no siempre les convenga, que deberían ingeniárselas para que cada uno desde su posición de delantero, mediocampista, defensa o portero jugaran sin cometer faltas, haciendo los pases de la pelota de manera coordinada y precisa para que la corrupción no le meta goles. Para que el equipo sea bueno, deberá fomentar que cada uno de los jugadores renuncie a sus individualidades o egos para lograr el éxito del equipo y las metas establecidas, deberá mostrar respeto por el público al cual representa y valorar a todas las demás personas que forman parte de su círculo de apoyo. Los jugadores deberían saber, que si son profesionales y dan buenos resultados pueden aspirar a trasladarse a otros equipos de primera división.

Sobre esta selección chihuahuense, recae la responsabilidad de que la corrupción se prevenga, detecte y castigue. Sin embargo, al equipo le faltan jugadores más comprometidos; no se hacen los pases de bola; y eso está afectando a los chihuahuenses.

La corrupción en el estado no es un juego, impacta negativamente la calidad de vida de todos. El avance del sistema anticorrupción depende no solo de quienes integran el Comité Coordinador, aunque a muchas de estas organizaciones se les otorgó autonomía para que tuvieran la libertad de decidir, en la realidad esos poderes fácticos influyen en lo que se hace o se deja de hacer. Si la gobernadora quiere, el equipo funciona.