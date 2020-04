Balance alcalino

Para que el cuerpo humano encuentre salud y bienestar, debe haber un equilibrio, la acidez desbordada hace que nuestro organismo sea campo fértil para que se desarrollen enfermedades. ¿Pero qué es lo que acidifica el organismo? La mala alimentación, en todos los sentidos. Recordemos que el cuerpo no sólo se alimenta por la boca, también hay muchos pensamientos que con su poder modifican e impactan al organismo, y la persistencia de los negativos daña igual o más que un mal hábito alimenticio y definitivamente las emociones estancadas acidifican el espíritu.

La misma tierra sufre de efectos de acidez y se vuelve árida, se enferma y muchos de esos microorganismos que le dan vida mueren y pierde el suelo su fertilidad.

Hay muchas maneras de alimentar la tierra, maneras sencillas pero que requieren de nuevos hábitos en la manera en la que desechamos materia orgánica.

La composta es una manera de producir tierra nueva y rica en nutrientes, pero muchas personas no conciben tener en casa todo ese desperdicio orgánico hasta que quede listo para usarlo en macetas, en fosas de árboles o simplemente para ser esparcido en algún jardín o parque. Hay varias maneras de hacer composta, haciendo un hoyo en la tierra o utilizar algún bote grande. También se recomienda guardar las semillas de frutas y verduras y esparcirlas para que la tierra se alimente, no siempre con el propósito de que lleguen a formar una planta o árbol, sino simplemente como una vitaminas para el suelo.

Les quiero recomendar algo que estoy haciendo. Todas las cáscaras de cítricos: naranja, limón, toronja, limos amarillo, lima, las corto en cuadritos y se las pongo a las fosas de los árboles, es darle vitamina C a la tierra y por lo tanto al árbol. Esto no genera ni una sola mosca y eso me dice lo poderoso de la vitamina C, es repelente a plagas, como es defensora del sistema inmune de las personas. La fosa se ve bonita porque la cáscara le da color, y cortada uniforme no se ve como basura.

Igual utilizo la cáscara de huevo para ponerla quebradita en jardineras y macetas, primero dejo que se sequen al sol y luego las trituro.

Escorbuto es una enfermedad que mató a muchísimas personas y después descubrieron que se aliviaba simple y sencillamente con vitamina C. Esta enfermedad empobrece la sangre, provoca manchas lívidas, ulceraciones en las encías y hemorragias, y era común en barcos que hacían travesías muy largas.

Y esas mismas travesías de antaño, las puedo comparar en las que hacemos hoy en día, un ir de aquí para allá ignorando por largo tiempo la salud propia y la del planeta. Que es precisamente la consecuencia que hoy estamos viviendo, ignorar la importancia vital de cuidar el medio ambiente y de nosotros mismos.

La pandemia ha generado miedo, incertidumbre, ansiedad, nostalgia, ira, etc.

Llegó un tiempo de reflexión, de analizar lo que hacemos y dejamos de hacer, pero creo que la mayoría de la atención está puesta afuera, la amenaza se cree solamente externa, cuando el máximo peligro está dentro de nosotros, un organismo ácido es el propicio para activar el virus, porque un cuerpo con una acidez severa está lleno de bacterias y algunas son las que le dan vida al Covid-19, sin una bacteria específica el coronavirus no se activa.

Por eso la recomendación de tomar agua tibia con limón por las mañanas, de tomar vitamina C, ajo, cítricos, etc., buscar una alimentación balanceada y rica en nutrientes y vitaminas para fortalecer el organismo y hacer ejercicio. Activar el intestino, tomar agua o tés para que se limpien riñones, hígado, intestino y vejiga. Tomemos las precauciones exteriores pertinentes, pero no nos olvidemos del universo que vive dentro de cada uno, hay que protegerlo, analizando su función para restablecer sus fallas en los primeros síntomas.

Vigilante: La salud viene de dentro para afuera, atendiendo nuestro ser, tenemos muchas más oportunidades de combatir al virus, éste y a todos los demás.