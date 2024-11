--¿Balanza panista se inclina por Romero?

--Lleguen o no a los JO ya ganaron: Mari José

ELECCIÓN.- Mañana el PAN vivirá un momento clave en su historia reciente al elegir al sucesor o sucesora de Marko Cortés Mendoza en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en una contienda interna que no sólo implica el relevo, sino la definición en el curso de una fuerza política que se aferra a figurar en el tablero nacional.

CASILLAS.- El proceso arrancará a las 10 de la mañana y culminará a las 6 de la tarde en diferentes puntos del país. En el municipio de Chihuahua se instalarán alrededor de 20 casillas en las instalaciones del Club de Leones, un escenario ya familiar para los militantes locales.

LOGÍSTICA.- La votación está restringida a los miembros activos del partido, quienes deberán presentar su credencial del INE para ejercer su derecho a sufragar y sin ese documento será imposible participar, lo que garantiza un control estricto sobre quiénes pueden participar en un evento que marcará un antes y un después para Acción Nacional.





***





FIGURAS.- Como se ha señalado, los aspirantes son dos, Adriana Dávila y Jorge Romero, ambos exdiputados federales y cada uno representa un enfoque distinto en cuanto a la directriz que debería tomar el blanquiazul en los próximos años.

ELLA.- Adriana Dávila, conocida por su postura crítica dentro y fuera del partido ha centrado su campaña en la necesidad de una regeneración interna, enfatizando la transparencia, la inclusión de las bases y un retorno a los principios ideológicos que dieron origen al PAN.

ELLA II.- Para ella, los panistas han perdido su rumbo y su capacidad de ser una verdadera oposición frente al gobierno actual, así que apuesta por un giro hacia un PAN más cercano a la ciudadanía, con un matiz en la defensa de las libertades democráticas y plantea de facto, una profunda reforma, lo que podría resonar entre aquellos descontentos con el statu quo.

ÉL.- Él por su parte es visto como una extensión de Marko Cortés y ha logrado aglutinar un amplio respaldo entre los militantes de diversas entidades sobre la base de su capacidad de cimentar alianzas y acuerdos.

INCLINA.- En las visitas de los candidatos al estado de Chihuahua fueron bien recibidos por diputados locales y federales, regidores y alcaldes. Trascendió que la balanza entre los panistas del territorio estatal se inclina hacia Romero.

RECIENTE.- Cabe recordar su reciente gira por la región, cuando las piezas claves del partido —los generales de Maru Campos— se movieron para demostrar su capacidad de convocatoria y habilidad para que en su visita por Juárez, Romero se luciera y fuera símbolo de adhesión entre los militantes locales.

SORPRESAS.- No hay que descartar sin embargo, que a la hora de la hora la mayoría en el país se decante por Adriana Dávila, quien ha mostrado ser una postulante combativa, decidida a plantar cara a las estructuras que según ella, han llevado al partido a perder relevancia en los últimos años.





***





COM.- Como algo histórico calificó la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, el convenio que firmó ese organismo con el alcalde capitalino Marco Bonilla para capacitar a los atletas chihuahuenses con miras a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028, con cuatro años antes de anticipación lo que muestra un real interés para apoyar a sus atletas.

LABOR.- Así que Mari José Alcalá, titular del COM, no paró de reconocer la labor del municipio de Chihuahua ayer en la firma del convenio porque ella sabe que llegar a unos olímpicos no es nada fácil y los recursos nunca son suficientes.

RED.- Recalcó que el presidente municipal es un político dispuesto, trabajador y congruente que no ha esperado convenios para utilizar instalaciones deportivas, sino que ha creado sus propias instalaciones y está buscando cómo capacitar a sus deportistas, a través de la red de entrenadores y equipos de apoyo.

MEDALLA.- Algo que resaltó la máxima autoridad del COM es la oportunidad que el alcalde le está dando a todos los deportistas, que si bien no todos llegarán a los Juegos Olímpicos, es forjar campeones de la vida y esa es la medalla más valiosa que un gobernante puede atesorar.





***





DIRECTO.- La apertura de rutas áreas siempre son buenas noticias porque fortalecen la interconexión y movilidad, así que para cerrar la semana el secretario de Turismo, Edibray Gómez, anunció el despegue del vuelo directo Monterrey-Ciudad Juárez que en materia de negocios, ya era urgente.

VOLARIS.- Junto con Jorge Roberto García Rojas, director de Distribución y Desarrollo de Mercados de Volaris, y Nanci Aidé Galaviz Lomelí, gerente de Ventas, de la aerolínea se dio a conocer que serán dos frecuencias diarias de ida y vuelta mismo día en cada ciudad, lo que agradecerá el sector empresarial que más aprovecha ese tipo de viajes.

NEGOCIOS.- Chihuahua y Nuevo León tienen una histórica relación industrial, así que se espera fomentar la actividad de negocios entre ambas regiones, lo cual se venía negociando desde que se llevó a cabo el Tianguis Turístico de Acapulco en abril pasado.