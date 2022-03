Banamex sin Citigroup: otras alarmas en amarillo

Con la participación de Jesús Galindo Noriega

Una de las molestias de un chef de cocina es que sus sartenes pierdan el teflón, entonces sus platillos se pegan y el platillo se desbarata, algo así se puede asumir con el anuncio de Citigroup de vender la parte de Banamex. Algo empezó a ver en el entorno financiero y antes de que sus planes se peguen al sartén, opta por cambiarlos.

El desconcertante anuncio del grupo financiero, del 11 de enero de 2022, no termina de asimilarse, algunos pretenden ver el síntoma de una recaída anunciada en la economía de México y otros ven la oportunidad de mexicanizar Banamex, so pretexto de soberanía. En los términos diplomáticos del comunicado, el grupo se esfuerza para no causar hilaridad en las 13 economías de donde anuncia su retiro: México, Europa, Asia. Medio Oriente y África.

En su comunicado, CitiGroup como capital privado con todo derecho, explica su cambio de estrategia y de intereses en el mercado financiero, renunciando en el primer párrafo del texto a la banca de consumo y banca comercial, segmentos que se componen de servicios de chequera, ahorros, tarjetas de crédito y débito, administración de nóminas, seguros, cajeros automáticos, y decide enfocarse al negocio de de clientes institucionales. CitiGroup tuvo el cuidado de no cerrar puertas comerciales, explicando que México es un mercado prioritario y anticipa que el país será un destino muy importante para la inversión global y de flujos comerciales en los siguientes años, siendo así, ¿por qué salirse del mercado de consumo?

El séptimo párrafo del comunicado desconcierta, al menos a los que no somos especialistas en los mercados financieros, al decir “Vamos a implementar una estrategia enfocada en banca de consumo, incrementando nuestra inversión en global wealth…para atender clientes que están creciendo y enfrentando una dinámica cambiante y compleja a la que todos nos enfrentamos en el mundo”.¿Se sale o no se sale CitiGroup de la banca de consumo? Si actualmente, Citi declara tener 200 millones de clientes, probablemente su interés sea sólo administrar 20 millones clientes institucionales con inversiones de alto calibre, libres de cuentitas que pueden ser consideradas como pura paja, como ya suele ocurrir en plan de analogía en los bancos de México, la práctica de recibir en ventanillas de piso solamente transacciones mayores, las menores se realizan en los cajeros automáticos.

Al final del comunicado, Citigroup aclara para no caer en riesgos a futuro, que ciertas declaraciones son “declaraciones prospectivas”, o sea que están sujetas a incertidumbre y cambios de circunstancias. Esperemos que este último párrafo junto con una recesión que se asoma en México, no ponga en riesgo como si el sartén del negocio bancario se empieza a pegar y las perspectivas ya no se cocinan bien, entonces ya sería el tiempo de abandonar una cocina.

López Obrador se pronuncia a favor de mexicanizar Banamex con la inversión de bancos nacionales que compren Banamex, en apoyo a los amigos a lo mejor les ofrece una nueva versión del salinismo.