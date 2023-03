En julio de 2019 “nació” el Banco del Bienestar, y que de acuerdo al Presidente sería una de las instituciones bancarias más grandes del país, promoviendo no sólo la inclusión financiera, sino el ahorro de los mexicanos dentro y fuera del país, en materia de remesas, ofrecería el mejor tipo de cambio para los migrantes.

En 2020, el Presidente prometió que el banco tendría 2,200 sucursales, la realidad, es que sólo logró tener en marcha 1,100 sucursales, entre las cuales se encontraban muchas sin infraestructura ni cajeros.

El Banco del Bienestar ha estado ligado a escándalos como la intención de comprar cajeros de dudosa capacidad, inauguración de sucursales sin infraestructura, entre otros.

Pero no sólo en lo material ha presentado deficiencias sino también en el cumplimiento de sus obligaciones para combatir el lavado de dinero.

En 2019, 2020 y 2021 el Banco del Bienestar ha sido sancionado por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores por haber omitido cumplir con sus obligaciones para reportar operaciones relevantes, por no haber presentado la información relativa al intercambio de cheques por importes mayores a 10 mil dólares y por no identificar, por no conservar los expedientes de identificación de clientes, así como por no recabar los datos de las personas ordenantes en transferencias de fondos internacionales.

https://sanciones.cnbv.gob.mx

En el año de 2023, el Banco del Bienestar ha sido señalado por recibir remesas sospechosas en lugares que no tienen un antecedente fuerte de migración hacia el exterior, como lo es el estado de Sinaloa. Se ha mencionado que existen investigaciones abiertas en los Estados Unidos de América no sólo por las transferencias de supuestos migrantes, sino inclusive de transferencias internacionales utilizando sistemas de pago rusos para enviar recursos a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Es preocupante que una institución financiera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esté siendo sujeta de investigaciones por posibles violaciones a legislación de lavado de dinero, tanto en México como en los Estados Unidos de América, que esté siendo señalada de violar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La improvisación, falta de experiencia, aunada a la política de 90% lealtad y 10% conocimiento auspiciado desde Palacio Nacional representa un peligro para el país, ya no sólo teóricamente, sino que se ve en los mediocres resultados del gobierno a casi cinco años de su gestión.

Esperemos que efectivamente sea falta de conocimiento y negligencia lo que ha generado que el Banco del Bienestar este siendo sujeto de investigación por lavado de dinero y que no sea cómplice activo de esquemas de lavado, que curiosamente, según los medios, tuvieron un mayor auge en la zona de Sinaloa, área que curiosamente fue en donde Morena tuvo muchos votos y que por miedo no se han investigado los diversos testimonios publicados en medios, en relación de operación de grupos sospechosos en favor del partido del Presidente.

Cómo puede ser el gobierno federal garante de los convenios o tratados internacionales para combatir el lavado de dinero cuando en sus propios bancos no se cumple con las regulaciones.

La contaminación del Banco del Bienestar como vehículo de lavado de dinero o de transferencias a países sancionados por el Consejo de Seguridad de la ONU pueden poner en riesgo la administración de gran parte del Presupuesto Público que la actual administración pretende sea operada desde el Banco del Bienestar.

Exigimos que el gobierno federal reconsidere y evalúe que las operaciones celebradas por medio del Banco del Bienestar puedan contaminar las operaciones celebradas con proveedores nacionales y extranjeros del gobierno federal, e inclusive, en la administración de los fondos de los programas sociales.

Se prometió que en julio se estaría operando la red bancaria de carácter social más importante de México, exigimos que si es la más importante, sea también la más transparente y menos corrupta.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com