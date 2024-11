--Bar de Parral era una bomba de tiempo…

--Priistas locales se deslindan de Alito

VULNERABLES.- La prolongada sequía que se registra en la entidad, la peor en los últimos 30 años, como lo apuntan los productores, acarreará graves consecuencias en las zonas más vulnerables del estado y de entrada, ya modificó los planes de riego y se evalúa el uso de pozos de auxilio.

CICLO.- Según se estableció, en la región centro-sur, las presas La Boquilla y Las Vírgenes promedian un almacenamiento del 15%, ya sin posibilidades de extracción. Salvo que haya un milagro y se presenten importantes lluvias en el invierno, no habrá posibilidades de realizar el siguiente ciclo agrícola.

ESCASEZ.- Bajo un panorama poco optimista, hay que agregar que en la región serrana se han identificado por lo menos 20 comunidades que no tienen agua ni para el consumo humano y la escasez de alimento puede provocar una hambruna.

GRANOS.- Por ello, el Gobierno del Estado está suministrando granos para el autoconsumo y se enviaron pipas con agua potable, lo que se convierte en un atenuante temporal, ante los efectos de la sequía sobre cultivos de temporal.

DECLARATORIA.- El secretario de Desarro Rural, Mauro Parada dijo que esta semana se presentará la declaratoria de emergencia precisamente por la sequía y para echar a andar la maquinaria de apoyos, en la cual a nivel estatal ya se viene trabajando y sumar esfuerzos con los planes federales.





***





TIEMPO.- Como una bomba de tiempo era calificado el bar “El Alegre”, situado en la Zona Centro de Parral donde ayer hubo una balacera y dos hombres perdieron la vida, así como siete personas resultaron heridas en la madrugada.

AFTER.- Según trascendió, entre los parralenses era conocido como ‘el bar del after’ ya que operaba hasta las 6 o 7 de la mañana, y quienes salían de otras cantinas y antros se dirigían a ese establecimiento para amanecerla, hasta ayer que se registró una riña a balazos, de acuerdo con la Fiscalía Zona Sur.

ARMAS.- Y si no había control en el horario, menos para el ingreso de personas con armas y drogas. Nada menos en los recientes hechos de sangre, el ataque se perpetró con un fusil AK-47 y otro de calibre .22, aunque en el negocio sólo se aseguró un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

EXTERIOR.- Fue en un automóvil chocado cuadras más adelante que se localizó posteriormente, donde las autoridades embalaron un cargador calibre 7.62x39 y cinco casquillos calibre .22 además de rastros hemáticos. A decir del fiscal, Juan Carlos Portillo la línea de investigación es una riña previa.

RIÑA.- Bajo esa hipótesis, el encargado del local y su hermano –quienes murieron— habrían sostenido desde antes, algún pleito con sus atacantes que prácticamente los sacaron y asesinaron en otro punto para dejarlos después frente al bar, que desde su apertura, se rumora fue financiado por integrantes de la célula delictiva de Los Salgueiro.





***





RECHAZO.- Si bien la asociación Movimiento Líder no representa a la cúpula priista en la entidad, sí integra a figuras de peso y cuenta con las simpatías de exgobernadores como Fernando Baeza y José Reyes Baeza, así que el pronunciamiento de deslindarse de la dirigencia nacional no parece poca cosa.

ALITO.- De acuerdo con el presidente de ese organismo, Iván Juventino Ávalos no abandonarán las filas tricolores pero sí es un ultimátum a no seguir los lineamientos de Alejandro Moreno, en lo cual ha coincidido también el exmandatario Patricio Martínez aun cuando a la postura del movimiento no se sumó.

PRESIÓN.- Ávalos Ramírez que habla por las bases municipales del Revolucionario Institucional e integra a más de 3 mil líderes sectoriales y 15 mil militantes, señaló que analizan la posibilidad de apoyar a otras fuerzas políticas –no dijo cuáles—, mientras se consigue el cambio en el liderazgo nacional.





***





PANTEONES.- Todas las baterías del gobierno municipal se concentraron durante tres días en los diferentes panteones tanto públicos como privados con saldo blanco, ya que el incidente más relevante fueron menores extraviados que la Unidad de Niñas, Niños y Adolescentes resguardó y entregó a sus padres.

CONJUNTO.- Gracias al trabajo conjunto entre dependencias, el cual se constató durante el recorrido que hizo el alcalde capitalino Marco Bonilla y los directores por el panteón de Carrizalillo y el Municipal 1, donde la única queja de los visitantes fue la baja presión en las tomas de agua, que se redujo ante la mayor demanda al mismo tiempo.

VIGILANCIA.- De ahí en más, tanto la seguridad como la limpieza y atención fue calificada de manera positiva porque en todos los camposantos estuvieron al pendiente agentes de la Policía Municipal, Protección Civil del Municipio y del Estado, Bomberos, los cadetes de las dos academias, personal de Servicios Públicos y desde el aire el Halcón 1 hizo vuelos de vigilancia.