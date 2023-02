Benedicto XVI tenía razón

Por: Miguel A. Cervantes

Durante el pontificado de Juan Pablo II, el Cardenal Ratzinger (futuro Benedicto XVI) estuvo a cargo de la Congregación de la Doctrina y la Fe. Como prefecto fue muy enérgico contra la teología de la liberación. La cuestión no era la opción por los pobres, sino por el marxismo incrustado que justificaba los medios, incluso la violencia. Muchos no fueron obedientes, por ejemplo, en Nicaragua, personas creyentes tomaron las armas para apoyar a los sandinistas, y Daniel Ortega. Sin embargo, la llegada de los sandinistas no ayudó a los más pobres.

En el ranking de libertad económica del Instituto Fraser, Nicaragua se encuentra en el lugar 82 de 165 países con una nota de 6.84/10. Veamos este índice a través de la historia. En 1975, la nota era de 6,56/10, con la llegada de los sandinistas al poder, la nota de libertad económica bajó a 4,15/10. Con la llegada de Daniel Ortega al poder en 1985, la libertad económica cayó aún más 2,50/10. La nota de libertad económica en 1990 al final de Ortega cerró con 3,19/10. Esta pésima libertad económica durante Ortega es el resultado de varios factores. Ortega siguió el modelo estatista. El gasto del gobierno se disparó. El Impuesto Sobre la Renta llegó al 50 por ciento. Las paraestatales aumentaron drásticamente. El sistema legal fue siempre pésimo. Todo el periodo de Ortega, Nicaragua sufrió inflación elevada, pero ésta empeoró convirtiéndose en hiperinflación, ya que en 1990 fue de 5013 por ciento. Durante Ortega la política monetaria era poner a trabajar la maquinita de hacer billetes, y distribuir dinero desde helicópteros. Los aranceles aumentaron durante el periodo de Ortega. Aumentaron las restricciones a la inversión. La represión a la libertad económica durante Ortega causó la primera ola de refugiados. Entre 1990 y 2007 se da una alternancia política. La libertad económica aumentó en el periodo de alternancia, en 1995 subió a 5,84/10, en el 2000 fue de 7/10, y en el 2007 fue de 7.46/10. En el periodo de alternancia hubo cambios importantes, como reducción del gasto de gobierno, y del Impuesto Sobre la Renta. La inflación empezó a bajar comprimiéndola en un solo dígito. Hubo una reducción de aranceles importantes, y en 1995 Nicaragua accede a la Organización Mundial de Comercio. Todo iba por buen camino, pero en el 2007 regresa Ortega al poder. La libertad económica se mantiene estable, parecía que Ortega había aprendido la lección de no causar graves desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, desde el 2017, la libertad económica ha comenzado a descender. La reducción de la libertad económica en los últimos años con Ortega está causando pobreza, y la ola de refugiados. Para acabar con los males Ortega está sacando su talante autoritario, y ha comenzado a perseguir a la Iglesia, los medios de comunicación. Ortega se ha convertido en verdugo de los cristianos de buena fe que lo llevaron al poder.

El caso de Nicaragua le dio la razón a Benedicto XVI, ya que la teología de la liberación sólo fue utilizada por políticos marxistas que mezclaron lo profano con lo divino.