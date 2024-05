En este país únicamente existen dos elementos capaces de polarizar de manera tan extrema a nuestra nación: AMLO y las Águilas del América. Hoy bicampeón del futbol mexicano, hazaña que nunca había conseguido en torneos cortos. Así que hablemos del equipo más grande de México, hablemos del club más ganador en la historia de la Liga MX, hablemos del campeón del Apertura 2023 y Clausura 2024, hablemos del “Ódiame Más” en su máxima expresión, hablemos del América.

El domingo 26 de mayo (otra vez) en la cancha del Estadio Azteca (otra vez) se vieron las caras en la gran final de Liga MX América y Cruz Azul (otra vez). La final más repetida en la historia de nuestro balompié llegó a su quinta edición con un balance de 3-1 a favor de los de Coapa. Después de un partido de ida donde las águilas tuvieron las oportunidades más claras, la máquina llegó al coloso de Santa Úrsula con el futbol correcto, aquel con el que se tiene la pelota y se generan oportunidades, sin embargo, la combinación de la falta de contundencia y un Luis Ángel Malagón en estado de gracia, provocaron que los azules simplemente no pudieran nunca penetrar las redes durante 99 minutos. Cosa que el América sí, con un penal al minuto 78 cobrado por la pierna derecha del goleador y capitán azulcrema: Henry Martín.

Como cualquier otro título americanista (y vaya que son bastantes) la polémica no falta y esto vuelve a comprobar lo que ya todos sabemos pero que no todos aceptan. En México existen únicamente dos aficiones al futbol: La americanista y la antiamericanista, no hay más. ¿Existen elementos para marcar el penal? Sí ¿Es un penalazo? No ¿Hay falta? Sí. En este espacio ya se ha dicho en múltiples ocasiones que el antiamericanismo es un reflejo de la parte negativa de nuestra sociedad, donde al momento de fracasar lo primero que se hace es culpar a externos, atacar a la autoridad, poner pretextos, etcétera, TODO menos tomar responsabilidad por nuestras acciones. Siguen nutriendo su autocomplacencia para poder dormir por las noches, lo que no dimensionan es que esa mentalidad les traerá pesadillas.

Con esto las Águilas llegan a 15 títulos de liga, logrando ya una separación de tres títulos ante su más cercano perseguidor y acérrimo rival. En México el América es el club más ganador de títulos de liga, de títulos de Concacaf, de títulos de copa y de títulos de campeón de campeones. Históricamente en la Liga MX los azulcremas son el equipo que ha ganado más partidos, el que ha hecho más puntos, el que ha marcado más goles, el que ha tenido más lideratos y el que ha calificado a más liguillas. Y por si fuera poco y para acabarla de fregar, es el club con más aficionados en el país. Aquel que niegue que el América es el más grande (y quizá único) de México, probablemente haya quedado ciego por tantas… lágrimas.





