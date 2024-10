Bicampeonitis

El futbol mexicano es de los que cuenta con uno de los comportamientos más extraños a nivel mundial, tal vez por su formato tan excéntrico o quizá por la gran irregularidad de la mayoría de los clubes, el punto es que la Liga MX es probablemente la liga más impredecible del planeta, tan así que es de los torneos deportivos que mejor pagan en las casa de apuestas, y ni el equipo más grande del país se salva de este mal. Hablemos del bicampeón, hablemos del Club América y su actual rendimiento.

Todo era miel sobre hojuelas para las águilas hace cuatro meses cuando se consagró bicampeón de liga por primera vez en la historia de los torneos cortos, y si a eso podemos agregarle unos adornitos más como el campeón de campeones, la supercopa mx y la campeones cup, todo parecía indicar que para este semestre el América estaría más cerca de un tricampeonato que de un mal torneo, pero aquí estamos, en víspera de su aniversario 108 viéndolo en la posición número 10 de la tabla general tras 11 jornadas disputadas, lo cual de momento muy apenas le alcanzaría para jugar el play-in.

¿A qué se debe esto? Realmente son varios los factores que participan pero se podrían resumir en únicamente tres: El primero siendo la mutación que ha sufrido el plantel para este torneo, pues entre transferencias y lesionados el club simplemente no ha tenido un roster de calidad a lo largo de las jornadas. Lo segundo: Hay un claro cambio de visión táctica por parte de André Jardine, incluso se ha filtrado la información de que él mismo les ha pedido paciencia a sus jugadores ante la presión mediática por este mal momento. Al parecer algo está cocinando el DT brasileño y sólo el tiempo dirá si es algo rico o no. Y la tercera razón pero no menos importante: El rendimiento de los futbolistas ha ido a la baja, o como se dice popularmente, “están dormidos en sus laureles”. Fueron tan impactantes e imponentes en los últimos dos torneos que algunos de ellos han perdido el hambre temporalmente, y eso se nota en la cancha.

Esta columna comenzó diciendo que la Liga MX es de las más impredecibles del mundo, y bueno, esa impredictibilidad funciona para ambos lados, así como también ya se dijo que nuestro sistema de competencia permite este tipo de sorpresas. O en otras palabras: La temporada es joven y el águila es grande. Si eso que está cocinando Jardine resulta ser real y resulta estar listo próximamente, no tengan duda de que el Club América despertará de su siesta para la liguilla, la cual se sabe que es una competencia totalmente independiente del torneo regular. Así que a los americanistas les toca esperar, y a los antiamericanistas les toca… rezar.





Mario el Lobo / Tiktok: @la.futboliza