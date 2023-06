Bienes ambientales: de todos y de nadie…

Es muy cierto que no podemos hablar de bienestar social si los bienes ambientales se encuentran deteriorados o sobreexplotados, es decir, ambos mantienen una relación directamente proporcional, si queremos el primero, debemos proteger, conservar y restaurar los segundos; sin embargo, aquí radica la complejidad de esta relación, porque los bienes ambientales, como comúnmente se dice: son de todos y de ninguno; esta aseveración se hace orientando la reflexión a que cuando necesito agua, si es mía, pero no la cuido porque es de todos; cuando quiero ir al parque éste debe tener las mejores condiciones en todos los aspectos, pero no lo cuido porque no es mío, no me cuesta… entonces el hecho de que los recursos no tengan un precio, nos lleva a que los ciudadanos hagamos un uso inadecuado de los mismos impidiendo que cumplan con sus vitales funciones sociales. Esto, forzosamente incide en las problemáticas y la crisis ambiental que actualmente enfrentamos y afecta particularmente a los más vulnerables; he aquí la importancia de contar con una adecuada valoración de estos bienes ambientales y una constante sensibilización sobre los mismos, esto no es tan sencillo como se lee, pues estamos hablando de bienes que no pueden someterse a la ley de la oferta y la demanda, exigen un análisis mucho más profundo, de variables muy diversas y complejas, en donde incluso, la percepción social influye en su valoración; hoy día existen diversos métodos de valoración que se han puesto en marcha, pero no para todo y todos y que aún hay grandes áreas que no han sido exploradas; por ejemplo, en México, bajo la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se establece un pago de compensación ambiental y este pago se define por diversos criterios y variables que se orientan hacia la valoración de los servicios ecosistémicos, esto aplica en aquellos casos en donde se pretende hacer un cambio de uso de suelo en terrenos forestales y no es el mismo valor en terrenos forestales de zonas áridas que en terrenos forestales de mangle.





Del Saz (1997), en su investigación “Valoración económica de espacios naturales un fenómeno reciente” menciona cuatro razones para estimar el valor de estos bienes: 1) puede ser utilizada como fundamento de las decisiones de las políticas que afectan el medio ambiente (análisis costo-beneficio); 2) es de utilidad para las organizaciones, porque les permite conocer el valor del patrimonio ambiental que defienden; 3) para las autoridades ambientales y de justicia al momento de establecer indemnizaciones que se han de pagar por los daños infringidos al medio ambiente, y 4) para los países en vía de desarrollo, contribuiría a un mejor aprovechamiento del potencial económico de sus recursos naturales desde una base o criterio de sostenibilidad.





Debemos comprender entonces, que en la medida en que nosotros como huéspedes y dependientes de nuestra casa común asignemos un valor a nuestros recursos, de esa misma medida será nuestra calidad de vida.





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.