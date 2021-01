Bitcoin, en su máxima histórica

Sin lugar a dudas el Bitcoin ha sido una de las más grandes innovaciones en el mundo de las finanzas. Es una moneda rebelde, ya que no está bajo la regulación de ninguna autoridad, no cuenta con ningún país sede, no está soportada por ningún bien, y no se sabe quién la inventó.

El precio inicial del Bitcoin fue cero, cuando en enero 12 de 2009, Satoshi Nakamoto envió 50 Bitcoins a Hal Finney. Para noviembre de 2015 el precio del Bitcoin rondaba ya los 327 dólares. Empezó entonces un asenso moderado hasta llegar a los 1,585 dólares en mayo de 2017 donde inició su asenso vertiginoso hasta alcanzar un máximo de 19,650 dólares en diciembre de 2017. La ilusión duró poco. Para diciembre de 2018 el precio cayó a 3,183 dólares. Tuvo otro pico en junio de 2019 con 11,865 dólares, otra caída en marzo de 2020 con un precio de 6,198. Hoy la criptomoneda supera los 34,000 dólares.

El aumento del precio del Bitcoin se debe primordialmente a la conjunción de dos eventos. El primero y bien conocido por todos es la escasez de opciones de inversión de altos rendimientos en un mercado muy volátil y contraído a causa de la pandemia. El segundo factor es una de las políticas establecidas en el código de Bitcoin y es la reducción del beneficio de los mineros a la mitad, es decir, ahora la comisión por procesar las transacciones de bitcoin es de la mitad. Este evento ocurre aproximadamente cada 4 años y el más reciente evento ocurrió en mayo de 2020.

Con nostalgia se recuera la primera venta con Bitcoins, cuando Laszlo Hanyecz compró una pizza de Papa John´s por 10,000 Bitcoins, lo que equivaldría a 340 millones de dólares el día de hoy.

Otra curiosidad del Bitcoins es la figura de Satoshi Nakamoto. A esta persona se le atribuye la creación del bitcoin, pero en realidad nadie sabe quien es. Se estima que esta persona a minado más de 1 millón de bitcoins. Las comisiones generadas no las ha dispersado por lo que se estima que tiene en su posición una fortuna de 10 mil millones de dólares.

Lo interesante de esta criptomoneda es la capacidad que ha tenido para poder interactuar con el mundo formal de las finanzas, logrando monetizar en el mundo real su valor. Esto le ha permitido existir en las mentes de los inversionistas. Por otro lado, para los criminales se ha convertido en un mecanismo de pago ideal, por su capacidad de llevar a cabo transacciones en el anonimato.

La existencia de esta moneda es quizás el producto de una fe generalizada en donde el beneficio esperado es mayor al riesgo de que esta moneda desaparezca de un día a otro. O es quizás una plataforma creada para llevar a cabo operaciones criminales que se esconden dentro de un mar de transacciones normales y generan un resguardo de identidad muy apropiado. ¿Usted ya ha comprado bitcoins? Yo no.