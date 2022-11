Bla bla bla

Por: Roberta Cortazar





Un monje viejo se retiró a montañas lejanas, quería pasar sus últimos años en una soledad que lo llevara tranquilamente al momento de su muerte, pero como su sabiduría era muy preciada, seguido recibía visitantes que buscaban su consejo.

Una mañana mientras meditaba se quedó dormido, estaba en eso de los sueños que lo conectaban con el poder superior cuando una voz insistente lo despertó: ¡Maestro, maestro! ¡Necesito ayuda! Ante el llamado empezó a abrir los ojos y mientras enfocaba a una persona parada frente a él, con toda calma se sentó y con la mano hizo un gesto que invitaba al visitante a esperar y guardar silencio y sin decir una sola palabra indicó al hombre a sentarse frente a él. Cuando el monje lo miró directamente con una leve sonrisa el hombre empezó de nuevo a hablar y hablar sin parar, el monje lo observaba sin ningún asombro, sólo lo escuchaba. De repente el visitante paró de hablar esperando recibir la respuesta a los ruegos que lo tenían sumido en la confusión.

El monje le dijo: Debes dejar de hablar por un año, no dirás una sola palabra, te vas a enfocar en escuchar, por más que sientas que tienes que decir algo, callarás. Y el hombre un poco decepcionado dijo: ¿Pero cómo voy a decir lo que pienso, lo que quiero, lo que necesito? -No te preocupes las personas te entenderán más que nunca y si no logras estar en silencio por el año entero, no vuelvas a verme, porque te aconsejaría lo mismo.

El visitante un poco confundido y decepcionado se despidió con una reverencia, porque sabía que el monje ya había dicho todo lo que tenía que decirle.

Pasó un año y el hombre volvió a las montañas a buscar al sabio, cuando llegó no dijo una sola palabra, el maestro meditaba y lo esperó con paciencia a que terminara. Cuando el monje abrió los ojos, con una sonrisa le hizo saber que lo recordaba. -Siéntate hermano y cuéntame cómo te va. El hombre con toda calma se sentó y dijo: -Señor, todos mis problemas venían de mi lengua, no sabía escuchar, el parloteo constante me alejaba de ver todas las maravillas que tenía a mi alrededor. En un principio las personas creyeron que me había vuelto loco, que algún mal de la cabeza me impedía hablar, pero luego cuando llegó la calma por esa tranquilidad que da el silencio, se acostumbraron a mi nueva manera de estar y comunicarme. Hoy es el primer día que emito sonido con mis palabras, pero al estar hablando aquí contigo maestro, requiero volver al silencio, tantas palabras me estorban.

El maestro se quedó en silencio y después de un momento le dijo: Las palabras no te deben estorbar, son la combinación perfecta de pensamiento y sentimiento cuando dices la verdad y la verdad es lo que te hace libre. Si tu decir va a venir de la incongruencia, de la mentira, ahí es donde se requiere que calles. La verdad es sencilla, no necesita de adornos, pero la mentira es un tejido al que siempre le hará falta una puntada más, una esclavitud incesante. Vete en paz, que tu corazón lata al ritmo de la verdad, para que encuentres la felicidad de ser y estar plenamente.

