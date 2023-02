Blindaje jurídico para emprendedores 

Administrar una empresa no es sencillo, y los aspectos legales están entre los factores más complicados.

La mayoría de las empresas que no tienen una estructura formal, legal y fiscal adecuada, es muy difícil que sigan creciendo o en el peor de los escenarios que lleguen a sobrevivir.

El emprendimiento es un largo camino solitario lleno de baches, pero que da mucha satisfacción. Iniciar un negocio propio, no es nada sencillo. Para arrancar tienes que trazar un plan de negocios para poder llevar a la práctica tu sueño más anhelado, como definir: ¿Qué producto o servicio vas a ofrecer?, ¿Cuánto será la inversión inicial?, ¿Tendrás socios o no?, ¿Quienes serán tus proveedores?, ¿A quién le quieres vender? y ¿Cuales serán tus canales de difusión y distribución? Todas estas preguntas tienes que definirlas antes de comenzar a comercializar tu producto o servicio, y durante todo este tiempo cometerás muchos errores, pero tu pasión y ganas de salir adelante serán tu mejor motivación para no rendirte.

Pero cuando menos te lo esperas, te vas dando cuenta de que tu negocio empieza a prosperar, que todo tu tiempo se te va en atenderlo y que tus ingresos son lo suficiente como para vivir de ello. No sabes ni cómo lo hiciste, ni cuando en verdad empezó a progresar tu emprendimiento. Lo único de lo que estás seguro es que ya no quieres detenerte. Has pasado la prueba de fuego, pero no quiere decir que ya estas del otro lado. Así como las ganancias y utilidades han aumentado, también las responsabilidades y obligaciones a crecentan, tanto con las autoridades, como con tu entorno (clientes, proveedores, socios y colaboradores).

Pero ¿A qué nos referimos con formalizar nuestro emprendimiento? existen una serie de pasos y requisitos que necesitamos cumplir para poder estar en regla y blindados para prevenir cualquier problema. A lo largo de varias columnas estaremos tratando los puntos principales más a detalle y por lo pronto sólo los enlistaremos. El primero es constituir una empresa legalmente, las leyes mexicanas reconocen varios tipos de sociedades, si cuentas con dos o más socios, deberán constituir una sociedad. A través de esta sociedad podrán gozar de ciertos beneficios, como el de la responsabilidad limitada y tratamiento fiscal preferente. El segundo es proteger nuestras creaciones intelectuales y bienes intangibles como lo son nuestra marca, tanto el nombre de nuestro negocio y el logotipo con el que nos identifican los consumidores. El tercer punto, al emprender tendrás que buscar terceros interesados que te ayuden a obtener ingresos y deberás formalizar esos acuerdos a través de la firma de diferentes tipos de contratos, como lo son, los contratos de arrendamiento, de compra-venta, de suministro, de comisión mercantil y de prestación de servicios dependiendo cuál sea el caso concreto. Y por último deberá analizar las distintas modalidades para la contratación de colaboradores, pero sobre todo conocer los derechos y obligaciones del colaborador al momento de una terminar una relación laboral.

Todos estos requisitos pueden ser muy abrumadores, y generalmente para el emprendedor al iniciar no siempre se tiene disponible el tiempo y el dinero para llevarlos a cabo. Una de las justificaciones en el ámbito de los negocios para no respetar la ley es la excesiva regulación, que en ocasiones hace imposible el cumplimiento puntual de todas las normas aplicables. Si bien este es un argumento que pudiera servir como excusa, de ninguna manera autoriza a no cumplir con la normatividad aplicable. Es por ello por lo que los emprendedores requieren de una buena asesoría para poder llevar formalmente su negocio. En las siguientes columnas hablaremos más a detalle de cómo cumplir con cada uno de estos pasos.





Mauricio Corona Aguilar. Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua. Abogado corporativo. Catedrático universitario. Miembro de diferentes organismos y asociaciones empresariales.





