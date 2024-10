Bloqueo camionero

El día 3 de octubre se presentó un bloqueo de vías de acceso por parte de un grupo de camioneros que prestan servicio de transporte de personal en el Parque Industrial Las Américas https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/bloqueo-de-camioneros-en-el-parque-industrial-duro-cerca-de-cinco-horas-12655808.html ocasionado caos vial y severas pérdidas a productividad y a los mismos empleados.





Esto lo hacen porque pueden, tienen atrapados tanto a las autoridades como a los empresarios que finalmente de alguna u otra forma trasladan el costo a los empleados. El pulpo que representa el sistema de transporte en la ciudad de Chihuahua es una mafia con la cual se debe terminar. Durante mucho tiempo he esgrimido que Chihuahua necesita de un sistema de transporte colectivo eficiente, seguro, rápido y económico, un tren ligero que atraviese la ciudad, superficial o subterráneamente que sea ecológico, la ciudad con ya casi un millón de habitantes lo necesita y sólo el gobierno puede hacerlo.





Esta clase de proyectos son para los cuales se elige a los gobernantes, no para que regalen cobijas y ambulancias. Otro problema aparejado con los camiones en la ciudad es la precaria calidad de las calles que con tanto tráfico pesado no deja de ser casi un camino de terracería, llena de baches, parches, corrugados, topes, boyas (problemas que los ciudadanos pagan con el deterioro de sus vehículos y en algunos casos en accidentes fatales) y un sin fin de pecaminosos obstáculos viales lo que ocasiona que se destinen cada vez más recursos financieros a ese problema que no terminan nunca, una bolsa sin fondo.





Esta es una externalidad negativa del sistema de transporte actual. Con la futura puesta en marcha de la Ley de Movilidad tendrán el instrumento idónea para reemplazar este pulpo camionero por opciones más eficientes, es casi un hecho de que no hacerlo así violaría dicha Ley que impulsa la seguridad del peatón, la libre movilidad y el mejoramiento de la calidad del transporte. Ya no habrá más pretextos ni acciones para intimidar a la población con tránsitos desatados persiguiendo sencillos ciudadanos, ahí en el transporte público está el verdadero problema vial de los Chihuahuenses en términos de movilidad.





Como se indica en la nota el Grupo Tulpe tiene controlado el mercado en un monopolio de transportistas con rentas extraordinarias y con la capacidad de imponerles sus condiciones a las autoridades y a los empresarios para mantener sus privilegios. Esta relación simbiótica ha beneficiado en el pasado a ambos (autoridades y transportistas) en un arreglo poco claro, pero con el crecimiento de la población ya no pueden esconderlo tan fácilmente porque la realidad de los problemas los rebasa. Si las autoridades no desean romper con esa reciprocidad de intereses porque les afecta directamente, ahí está la solución, la realización de un proyecto de movilidad superior que termine con ese monopolio transportista.





Terminaré felicitando a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

Francisco lozano

twiter: @Scalees42

facebook: Valente de la Peña