BOA, peligroso autocomplot

Como jueguito de adolescentes, dice el presidente López Obrador que le llegó una cartita anónima, donde vienen, uno a uno, todos sus enemigos, los que lo quieren revocar. El martes por la mañana, al puro estilo maquiavélico, lopezobradorista, y con una expresión de víctima que rayaba en la risa, el señor, pidió, dudando, que sí, que no, que es un documento confidencial, que ándeles pues, pásenle, y bueno, como ya la llevaban lista, la leyeron. Resulta que la cartita dice que se unirán PRI, PAN y PRD, en un bloque opositor al que llamaron BOA, de donde surgirán líderes del ITAM y del Tec de Monterrey, incluso embarró hasta a Washington, y marcó claramente los medios de comunicación y los comunicólogos que quieren tumbar a Morena en el 2021.

¿Qué hay detrás de esta cartita? Nada bueno, es como un decirles ya los vi, y claro todos ellos tienen mucho miedo, porque a un hombre con poder se le tiene terror. Además, quién sabe hasta dónde use este documento como pretexto para atacar a sus enemigos, porque no se mide para nombrarlos uno a uno: Reforma, El Financiero, Nexos, Proceso, Milenio, el Economista, Consulta Mitofsky, Fox, Calderón, Javier Corral.

Y qué padre sería que los mexicanos, esos partidos que él menciona, mujeres y jóvenes destacados de la sociedad civil y los medios pudiéramos unirnos, perfectamente, en un bloque tan bien pensado como BOA, pero no lo somos, somos egoístas, y no se diga de quienes no tienen educación, ellos votan por mil cosas más excepto por un razonamiento político correcto, pues no lo conocen. Esta cartita es un documento tan bien hecho que a ratos parece darle cocazos al propio presidente y luego afirma que: “Es tan negativo morena que hasta AMLO se ha distanciado de su propia criatura. ¿Será acaso un autocomplot?

Creo yo que ni los politólogos, ni los expertos en movimientos sociales, ni siquiera los intelectuales como Krauze o el mismo Castañeda recomiendan una revocación, esto por el desorden social al que nos enfrentaríamos como nación. Lo que desespera a la población es la incongruencia de su estilo de gobierno, pues todos los días culpa a los neoliberales y corruptos del desorden del país, pero no tiene a ninguno en la cárcel, es más, los cobija bajo su gabinete, como miles de incongruencias más.

Felicito ampliamente al creador de BOA, como dicen por aquí “le hecho coco”, porque fíjese usted, querido lector, lectora, que Morena es también una serpiente tropical, y entonces tendremos, en la próxima lucha electoral una BOA contra una Morena. Dios nos proteja.

