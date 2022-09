Breve comparación entre el PAN y Morena

Por: Francisco Navarro Pastrana

En una entrega anterior hablaba sobre lo diferente que es la vida partidista de Morena y del PAN. Mientras que en el partido del Presidente cada proceso interno resulta ser una vergüenza por lo antidemocrático e ilegal, en el PAN, en cambio, cada proceso interno es la confirmación de que la democracia sólo puede vivirse entre demócratas.

El domingo pasado el PAN volvió a dar muestra de por qué es el mejor partido de Chihuahua y de México, y de paso dio muestra una vez más de su fortaleza y de lo rico de su vida interna. El registro de la planilla de Alfredo Chávez para presidir el Comité Directivo Municipal de Chihuahua fue el marco para que el panismo se mostrará una vez más como lo que es: un partido vivo, alegre y unido.

El lugar, el Comité Directivo Municipal, estaba lleno de panistas, todos iguales, contentos y dispuestos. Hay un buen ambiente en el PAN y, hay que decirlo, hay buenas expectativas sobre la gestión que, si así lo determinan las autoridades partidistas al aceptar la procedencia de su registro, encabezará Alfredo.

De esa reunión destacó además la disposición para aportar, de todos, de mantenernos caminando a un mismo ritmo y en una misma dirección. Hay una inercia en la que venimos inmersos y que debemos continuar, no sólo porque ha rendido frutos, sino porque es necesaria, pues hoy más que nunca, ante la amenaza directa a la democracia, ante los intentos de militarizar el país y ante el afán del Presidente y de Morena de destruir en lugar de construir, México y Chihuahua nos reclaman juntos, responsables y fuertes, para hacerles frente.

Hay pues un PAN vivo, un PAN fuerte, con rumbo, encaminado a trabajar como un solo equipo y eso es de dar gusto.

Morena, en cambio, es un partido sin brújula, desunido, polarizado. Atrapado en sus luchas internas motivadas única y exclusivamente por el rencor. Ahí, parece, se trata de dos cosas: agradarle al Presidente y destruir a la oposición. Es una pena porque entre esa sumisión indignante y ese rencor sin sentido, no se dan cuenta que en política y en democracia no hay visiones absolutas y que el único camino para que este país avance es por medio del diálogo y el consenso. La democracia se construye, no se impone, ni se dicta, como pareciera ellos lo entienden.

Sostengo que la democracia sólo puede vivirse entre demócratas y que es muy difícil que quien ha sido toda su vida un antidemocrático o esté a favor de esas prácticas, cambie. Al contrario, quien es un antidemocrático cada vez lo será más y eso es un peligro, pues lo que al principio parecían apenas hechos aislados, se vuelven una constante y lo que antes resultaba impensable, la realidad; y desde que Morena está en el gobierno hay muchas cosas que están muy mal y se están volviendo una constante, una amarga realidad.

Pero mejor regreso al evento del domingo. Qué gusto ver a la militancia unida y contenta. Qué gusto ver a los panistas dispuestos a continuar esto que es la brega de eternidad. Celebro que el panismo haya dado esa muestra de unidad y arropo a mi amigo Alfredo Chávez, un panista que tiene todo el talento para llevar las riendas de nuestro comité a buen puerto. Político joven, pero con mucha experiencia y panista a carta cabal. Él tiene un reto enorme por delante, y también tiene toda la capacidad para enfrentarlo y al panismo de su parte, listo y dispuesto a trabajar como un solo equipo.

Y mientras eso sucede sigamos en lo nuestro, invitando, sumando, escuchando y defendiendo las causas ciudadanas, para que todos aquellos que estén en contra del rumbo que está tomando el país, para que todos aquellos que, igual que nosotros estén a favor de un México y un Chihuahua en el que las libertades se respeten, se sumen, y hagamos un gran frente, una gran unión de mexicanos y mexicanas que quieren que México salga y siga adelante.