Buenas nuevas

Excelentes noticias se han generado la pasada semana, inversiones aeroespaciales de más de 40 millones de dólares, más de 2 mil empleos, nuevas instalaciones, centros de desarrollo de ingeniería de diseño, empleos mejor pagados, en concreto, de nuevo un éxito la oportunidad en París para dar seguimiento a los planes de una comunidad chihuahuense, que busca la mejor vida de su población, una calidad de vida sustentada en mejores empleos, en desarrollo y sostenibilidad.

Pero claro, el contar con estos capitales debe tener de respaldo una ciudad y una población que la hacen atractiva, competitiva y segura para recibir empresas de alcance internacional. Aquí se demuestra que la coordinación de la cuádruple hélice hace de manera efectiva su tarea.

Los que participamos en trabajos industriales, además, somos clave en mostrar capacidades, de generar cadenas de suministro, cada vez más estructuradas y efectivas para reducir los ciclos de producción y el costo, reduciendo los costos de transporte y la agilidad de respuesta a clientes.

Veamos también la bondad del ejercicio en cuestión, las empresas locales tienen potencial de incrementar sus carteras de clientes, tanto directos como indirectos, servicios, cafeterías, transportes, limpieza, empaques, tratamientos térmicos, recubrimientos químicos y pinturas, uniformes, hoteles, restaurantes, etc. La dinamización de la economía es detonada de la industrialización, de ahí la seria importancia de generar empleos, no subsidiar los desempleos, o inventar medios de regalar dinero de impuestos sin méritos, o en programas sociales que pretenden ganar votos en procesos electorales, no darles una mejor vida a las personas.

Vienen tiempos muy importantes en nuestro país, definiciones de quienes tomarán control de las cámaras legislativas, alcaldes y presidente de la república.

Hemos vivido en estos años, condiciones de retroceso en términos de número de personas en pobreza extrema, crecimiento, sin desarrollo, las inversiones atraídas, podrían aun ser multiplicadas algunas veces. Pero la falta de seguridad, la incertidumbre en las políticas del gobierno federal, donde cambian las reglas a contentillo, o bien de acuerdo con las cadenas de interés desarrolladas por los cercanos al presidente y su familia; de manera que no son iguales, son ahora mandatarios con más descaro y empoderamiento para faltar a la ley de manera flagrante y descarada, sin cuidar del bien común.

Los tiempos políticos son importantes para ayudar a definir qué podemos esperar en los siguientes seis años al menos, y si no somos capaces o somos coaccionados a reclamar fuera de periodo de elecciones, entonces, tomemos el momento del voto para demandar lo que esperamos, y seamos cautos al emitirlo, y conscientes que, de ahí, depende nuestro futuro y el de nuestros descendientes; por ello la responsabilidad y el derecho es importante sea ejercido. El sufragio fue causa de lucha, y ahora requiere sólo nuestra voluntad para hacerlo efectivo.

Combino estos temas ya que no es perceptible ninguna labor de las entidades federales, con el fin de hacer que se desarrollen nuevas empresas, fuera de las gubernamentales, las que ceden al Ejército. Y ahora, los privados y los estados son los que deben de actuar, desviando fondos de servicio en promociones.

¡Ánimo!, hemos como estado podido avanzar, pero no podemos quedarnos en este punto, hay que evitar quedar aislados, participemos y colaboremos en formar a los jóvenes, a que voten y nosotros lo hagamos también, más opiniones reales, serán la verdadera voz de la sociedad.





Maestro en Administración de Negocios. Ex presidente de Index Chihuahua