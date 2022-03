Buscando que la ciudadanía sea protagonista de su historia

Por Miguel Salvador Gómez González / Integrante del Comité de Participación Ciudadana

Si algo nos ha mostrado la historia en los cambios sociopolíticos más trascendentes, se dan cuando la sociedad y gobierno crean el espacio idóneo para dialogar y construir juntos el camino que se deberá recorrer. Resalto dos puntos, la primera es la connotación de “Diálogo”, la cual tiene como elemento esencial el intercambio de ideas entre dos o más personas, pasando la estafeta entre ambos de la escucha y la del habla. El segundo punto es la de “Construir juntos”, aspecto que es elemental que ambas partes abran su mente, sus aspiraciones, sus ideales para que unidos, diseñen la comunidad en la que quieren vivir.

Ese espacio al que me refiero sucedió en Chihuahua hace ya casi dos años, donde por primera vez en el mundo (en el tema anticorrupción) se concretó una propuesta de política pública con esencia netamente ciudadana, donde estuvieron sociedad y gobierno debatiendo para crear la Política Estatal Anticorrupción (PEA).

La PEA no es una política semejante a planes de gobierno, es una política de Estado con visión a 10 años donde se invita a todos los poderes y gobiernos del estado de Chihuahua a poner freno a la corrupción de manera preventiva, en la implementación de mecanismos anticorrupción para que evitar, hasta donde sea posible, los desfalcos y desvío de los recursos de todos, los públicos. Cobra especial relevancia la manera PREVENTIVA DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN, ya que hace poco días se publicó que la Auditoría Superior del Estado encontró potenciales actos de corrupción en la manera de cómo se distribuyeron los recursos extraordinarios para enfrentar la contingencia del Covid y donde el Comité de Participación Ciudadana (CPC) hizo público y solicitó al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción implementar medidas extraordinarias para impedir, precisamente lo que hoy es noticia. Hay que decirlo franco y con valor, desgraciadamente esas propuestas que como CPC hicimos no las quisieron analizar y ponerlas a discusión. Estas medidas no eran sacadas de la chistera, era resultado de un análisis de los altísimos riesgos de corrupción que visualizábamos se podrían y dar ¿y qué creen? se dieron.

Eso es lo que pretendemos con la PEA, el de establecer el rumbo con acciones puntuales de implementación, donde confluyan todos los planes estatales y municipales de desarrollo, respetando la Constitución, convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y todas las leyes y reglamentación aplicables.

Por todo lo anterior y a título personal, los integrantes del CPC tenemos un objetivo: trabajar y buscar los consensos de voluntad política y sociales para que los chihuahuenses podamos gozar del derecho a vivir libres de corrupción.





Twitter: @MiguelSGomezGlz

Email: miguel@comiteanticorrupcion.mx

www.comiteanticorrupcion.mx