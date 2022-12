Por: Jorge A. Holguín

Muy pocas personas conocen que cuentan con una herramienta llamada "Cabildo abierto”, mediante el cual las personas que habitan los municipios del estado de Chihuahua pueden intervenir en el salón de cabildo de su municipio para posicionarse sobre muchos de los temas que pasan por el ayuntamiento y que afectan a todas las personas que habitan cada municipio.

Pero en realidad, más allá de lo que dice la ley, ¿los cabildos abiertos en el estado de Chihuahua son reales? La verdad es dura, pues muchas de nuestras administraciones municipales ni siquiera conocen el mecanismo, o lo conocen, pero no saben con qué se come. Esto conlleva una violación al derecho humano a participar que ya se reconoce en nuestro ecosistema legal.

Una analogía que me ha dejado ver de manera clara lo que implica que los municipios no reconozcan e incentiven los cabildos abiertos es la siguiente, imaginemos un paso peatonal… listo, digamos que los municipios son el semáforo, en rojo cuando no se cuenta con la aplicación del cabildo abierto, en verde cuando sí; el paso peatonal serían las leyes, la base mediante la cual las administraciones municipales pueden permitir la participación de las personas, y por último, los peatones, quienes dan sentido al paso peatonal, es decir, son quienes ejercen su derecho a circular libremente, por analogía, a participar libremente.

Pues en el estado de Chihuahua la mayoría de los semáforos (municipios) está en rojo, un análisis próximo a presentarse por La Caja-Herramientas Ciudadanas, deja ver la nada alentadora situación de los cabildos abiertos en nuestro estado.

Como parte de la creación de este análisis ha sido muy desalentador observar las respuestas otorgadas por muchas administraciones municipales, la gran mayoría no conoce esta figura emanada de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.

No obstante, el conocimiento y los beneficios de la participación ciudadana a lo largo de todo el estado han ido en aumento.

Es necesario que las herramientas ya creadas sean llevadas a las personas de cada rincón del estado, sería un error que existiendo tantas herramientas de participación las administraciones no hagan un esfuerzo por darlas a conocer y aplicarlas, además, que el negar el acceso a estas herramientas puede representar una falta administrativa, pues todo servidor público está obligado a cumplir lo que dice la ley.

En próximos días será publicado el análisis de La Caja–Herramientas Ciudadanas, sobre la situación de los cabildos abiertos en el estado, conocer el punto en el que nos encontramos ayuda a crear conciencia y elevar la calidad del debate. Te invito a seguir las redes sociales de este colectivo para conocer más sobre participación ciudadana, es deber de todos fortalecer nuestra democracia, y no hay una democracia fuerte sin la participación de las personas en los temas trascendentales para nuestra sociedad.





