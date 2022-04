Cada 14 horas se agrede a la prensa en México 

Van 33 periodistas asesinados en tres años

Es el periodo más violento del que se tenga registro: Artículo 19

Por: José Luis Jáquez

De nueva cuenta México se encuentra en el “ojo del huracán” en lo que se refiere a la libertad de expresión y derechos humanos.

El pasado 5 de abril, Artículo 19 dio a conocer su informe 2021 titulado “Negación”, en el que confirma la creciente violencia contra la prensa, principalmente desde el discurso gubernamental.

La organización internacional (no gubernamental) dio a conocer que en nuestro país se registra una agresión contra la prensa cada 14 horas. Hay 644 ataques documentados.

El gobierno mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas vinculados a la violencia contra periodistas fueron la corrupción y la política, con 285 agresiones.

Y en lo que va del actual gobierno federal, 33 periodistas han sido asesinados/as. De éstos, 7 en 2021 y 8 en el primer trimestre de 2022. Con una impunidad del 97 por ciento.

También se documentó que 10 medios de comunicación recibieron el 52% del gasto en publicidad oficial.

Leopoldo Maldonado, director de la oficina para México y Centroamérica, dijo: “Esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los derechos humanos, que vulneran la libertad de expresión”.

Se cuenta con 30 solicitudes de información a la Presidencia de la República relacionadas con declaraciones de AMLO. En un 50% de los casos, el sujeto obligado se declaró incompetente, mientras que en 27% indicó no haber localizado información documental, y en un 3% señaló que se había declarado la inexistencia de datos.

Sobre el tema de la estigmatización a la prensa, el documento refiere que durante las “mañaneras” hubo 71 ocasiones, un promedio de casi 6 al mes, en que el jefe del Ejecutivo federal y otros miembros del gobierno que “denostaron” a los medios de comunicación y sus periodistas.

En los tres años de la administración federal, suman ya 1,945 ataques contra el ejercicio periodístico, entre los que se encuentran 33 asesinatos y dos desapariciones.

Al hacer el comparativo (en el mismo periodo) con el gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo 15 asesinatos de comunicadores en posible vínculo con su labor y 1,053 ataques. Esto representa un 85% más de ataques contra la prensa libre.

Por lo que se marca como “el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro”, puntualiza Artículo 19.

Respecto a la narrativa oficial de comunicación centrada en las conferencias “mañaneras”, sirve como un espacio de “deslegitimación” del mensajero institucionalizada a través de la sección “Quién es quién en las mentiras” y de desinformación, donde se exponen dichos que no son verificables.

La misma Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que de 2017 a 2021 se cometieron 9 homicidios de personas que contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedó acéfala por 18 meses, y recibió en 2021 un presupuesto 62.8% menor al solicitado, que contrasta con el incremento de 70% recibido por la Guardia Nacional en 2022. Así de contundente es el informe.

Se califica de “facciosa” a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a que defiende a funcionarias demandados por violar derechos humanos de periodistas. ARTICLE 19 entrevistó a 35 comunicadores respecto a la confianza hacia la CNDH. El 56% afirmó no confiar en ella.

Avanzar en materia de libertad de prensa y derechos humanos es urgente, considerar la eliminación del uso discrecional y “arbitrario” de la publicidad oficial; quitar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión; desarrollar una política pública de protección integral para garantizar periodístico;combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad, entre otras cosas.

No olvidar que sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia.

Nos puede seguir: palabrapropia@hotmail.com

twiter@palabrapropia

Antena Radio 102.5 FM, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde