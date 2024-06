Caída del peso tras anuncio del “Plan C”

La sobrerrepresentación alerta al gremio político y jurídico de México

¿Cuáles son las causas del arrollador triunfo morenista?

Claudia Sheinbaum superó los 35.92 millones de votos





En un ambiente de polarización política surge de nueva cuenta la amenaza de reformar la Constitución en materia judicial, electoral y transparencia, conocidas como el “Plan C, lo que ha provocado que el peso mexicano siga cayendo con fuerza

El peso se cotizó ayer en 18.31 por dólar, luego de depreciarse 2% en la jornada. Esto a pesar de que la presidenta electa, busca calmar los mercados, pero la aversión al riesgo no para.

Otro tema que alertó a los políticos y expertos en materia jurídica en México, es la sobrerrepresentación que se pretende imponer en el Congreso de la Unión.

Claudia Sheinbaum superó los 35.92 millones de votos, con el 100% de las actas computadas por el INE. Lo que representa más de 20 puntos de ventaja y casi el doble de votos que su rival más cercana, la senadora Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien tuvo el 27.45% de los votos, es decir, 16,41 millones.

Mientras que el tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), consiguió el 10.32% de los sufragios, un total de 6.2 millones.

No es posible ubicar en una sola causa del arrollador triunfo de Morena en la mayor parte del país. Es multifactorial, como se dice eufemísticamente.

No es solamente la fuerza del oficialismo a través de la persona del presidente en las mañaneras y los apoyos sociales, también hay que señalar múltiples fallas de la oposición y el lamentable papel de sus “desgastados líderes”. "Impresentables", como se les conoce.

Los apoyos económicos de bienestar han sido “a manos llenas”, que no es nuevo en los gobiernos mexicanos. Y claro, que tuvo su impacto positivo en las urnas.

Se calcula que 11 millones de mexicanos son los beneficiados por los programas sociales, que hoy por hoy, parece que no han afectado las finanzas públicas, pero hay que recordar que no hay dinero que alcance. A menos que haya más deuda.

Ese tipo de programas, ya los utilizó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los llamó “solidaridad”. Fue el sello distintivo del sexenio salinistas y que llevó Luis Donaldo Colosio a la candidatura a la Presidencia de la República.

Hay que agregar también el efecto positivo en la sociedad respecto al salario mínimo, que se incrementó hasta un 116% en términos reales durante los primeros cinco años del actual sexenio.

Considerar también el control político en 25 gubernaturas, que nos hace recordar el poder unipersonal del priismo en los años 70 y 80. Y qué decir de las “buenas relaciones” con las fuerzas armadas y con los “ricos del pueblo”.

Y sin olvidar que los dirigentes del PAN, PRI y PRD ( que se aferraron al hueso de las pluris) dejaron prácticamente sola a la candidata Xochitl Galvez, quien tuvo que navegar con los negativos de los “lideres” durante toda la campaña.

Hay una gran base social que está exigiendo a los partidos la judicialización a lo que llaman “elección de estado”. Además de llamar a la movilización.

Un tema que también alertó al gremio político y jurídico de México, es la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo. Y es que la Constitución (Art. 54-V) establece que los partidos tienen un límite de sobrerrepresentación de 8 puntos entre porcentaje de votos y de diputaciones. Es también para las coaliciones.

El INE tiene la responsabilidad de no permitir la violación constitucional, aunque no se descarta que la decisión final recaerá en el TEPJF. De lo contrario, se va a generar una mayoría calificada artificial porque no corresponde con la votación que obtuvo cada partido político

Los resultados electorales muestran que el pluralismo de la sociedad mexicana sigue activo y que lejos estamos de que exista una sola fuerza política que represente a todos los mexicanos. La democracia sigue viva.