Calidad vial

El 19 de septiembre del año en curso se publicó la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, Señalización y dispositivos viales para calles y carreteras, en el DOF. Es un compendio muy completo sobre Metrología y Normalización de Infraestructura vial que debe haber en todo México. “…esta Norma es de aplicación obligatoria en todas las calles y carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal del territorio nacional”. “La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos generales que han de considerarse para diseñar e implementar la señalización y los dispositivos viales en calles y carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal,..,”. “Con el propósito de que la señalización y los dispositivos viales sean de ayuda para que los peatones, conductores y pasajeros de todo tipo de vehículos transiten en forma segura, esta Norma es de aplicación obligatoria en todas las calles y carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal del territorio nacional”. Con esta norma se acabaron las excusas de las autoridades para no brindarnos una ciudad segura en términos de movilidad. En Chihuahua se tendrían que iniciar los trabajos de señalización ya que es de aplicación obligatoria. Banquetas, accesorios, acotamientos, señalamientos y un sin número de observaciones que hay en esta norma que se tienen que implementar pues no existen en la mayor parte de la ciudad y la autoridad hace mutis al respecto. Cualquier ciudadano que sea objeto de un percance vial podrá interponer denuncias contra la autoridad por la falta de la aplicación de esta norma, (hasta por no colocar letreros con leyendas que digan –aquí hay un bache cuidado- es decir, las calles ya no serán el reino de los agentes de tránsito y sus pecaminosas multas; esto puede derivar en juicios contra la autoridad correspondiente con repercusiones en el las arcas públicas y de carácter penal. ¿Cómo imponer multas si las autoridades no cumplen con su obligación de cumplir la norma en cuestión? Es extenso el documento y junto con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, le otorgan al ciudadano una herramienta poderosa para tener una mejor calidad de vida. La SEDATU es la encargada de observar su vigilancia, (aquí es donde se burocratiza su aplicación) quien “podrá celebrar convenios de coordinación con los Gobiernos estatales y municipales con la finalidad de establecer acciones que faciliten la ejecución de la vigilancia de la presente Norma”. Un ejemplo se da en el Periférico de la Juventud quien deberá tener botones reflejantes sobre el pavimento, “uso es obligatorio en vías de circulación continua, calles primarias y secundarias,..,” algo difícil de esperar ya que en muchos lugares no tiene ni luminarias viales. En la ciudad de Chihuahua circulan más de 550 mil autos diariamente entre calles maltrechas y deficientes, la probabilidad de percances es muy alta, casi 30 accidentes diarios según estadísticas oficiales, con la aplicación esta norma, podremos aspirar a una ciudad económicamente sustentable, veamos que resuelven las autoridades locales.

