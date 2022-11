Caló profundo…

Por: Armando Garay

“La democracia es la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones de los demás” – Winston Churchill

En la pasada entrega de este editorial hablamos de lo que podría articular la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal y que finalmente desencadenó en una multitudinaria marcha que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre en la Ciudad de México y en múltiples ciudades a lo largo y ancho del país, como, por ejemplo, Chihuahua.

Independientemente de las distintas estimaciones de asistencia a dichas manifestaciones, lo que queda claro, sin afán de entrar en ese debate ocioso, es que la movilización fue de muchos miles de personas tanto en la Ciudad de México como en las distintas ciudades en las que se llevó a cabo, encabezadas por organizaciones emanadas de la sociedad civil y acompañadas por contingentes de partidos políticos que se sumaron también, éstas pueden ser catalogadas como todo un éxito por que se manda un mensaje claro de contrapeso hacia la reforma que pretende el Ejecutivo federal.

Pareciera un error de cálculo del Ejecutivo federal que otorga una causa que logra articular y prender a la sociedad civil organizada, asociaciones civiles, sectores eclesiásticos, empresariales y también a los partidos de oposición que a nivel nacional parecían no tener una causa que aglutinara de esa forma a la ciudadanía.

Uno de los aspectos que también se pudo observar en las distintas marchas es que predominaron personas de clase media, de esas clases trabajadoras que sostienen al país y que en 2018 dieron un impulso para la victoria al presidente López Obrador y a los cuales ahora él mismo llama traidores por que no están de acuerdo con su proyecto de reforma.

Después de la impresionante manifestación ciudadana hay un tema que podría ser parteaguas hacia las elecciones de 2024, y es que por primera vez en los poco más de cuatro años de la administración del presidente López Obrador alguien más le marca la agenda mediática, ahora días después de la marcha se le nota incómodo en sus mañaneras e incluso está organizando una marcha para “medir fuerzas” el próximo domingo 27 de noviembre en la Ciudad de México.

Recordemos que una concepción de la política es unir a los similares, no a los iguales, pareciera que quienes no están de acuerdo con el contexto actual se están uniendo por una causa en común: libertad y democracia. Veamos cómo se mantiene el tema en los próximos días, por lo pronto el Presidente al saberse sin los votos necesarios en la Cámara de Diputados para realizar una reforma constitucional ha comenzado a hablar de un plan “B” para realizar modificaciones en las leyes secundarias, para lo cual no requiere mayoría calificada. También el líder del Senado por Morena, Ricardo Monreal, ha dicho que revisará cualquier movimiento para que todo esté apegado al marco constitucional, por lo que el Ejecutivo federal no la tendrá fácil. Quizás sea tiempo que el Ejecutivo federal comience si no a doblegarse al menos a considerar las opiniones de los demás, al tiempo.





