¿Cambió algo en cinco años?

Existe un dicho popular que reza de la siguiente manera: “No es lo mismo ser borracho que cantinero”. En el ejercicio del gobierno opera de la misma manera, no es lo mismo hablar desde la comodidad de la oposición, que teniendo la responsabilidad de ser titular de uno de los poderes del estado de Chihuahua.

Estamos en el cierre de la administración estatal encabezada por el licenciado Javier Corral Jurado; varios cuestionamientos se presentan al final del gobierno: ¿obras relevantes?, ¿disminución de la inseguridad?, ¿bajó la deuda pública?, ¿creció el empleo?, ¿mejoró la oferta educativa?; ¿disminuyó la impunidad?, ¿crecieron nuestros ingresos propios?, ¿aumentó o disminuyó el gasto corriente?, ¿cumplió sus promesas de campaña?, ¿se dio un desarrollo regional equilibrado?, ¿cómo está el sistema de salud? Estas y muchas preguntas más se encuentran en el ambiente de la opinión de muchos chihuahuenses. En política lo que parece es, dicen algunos, por lo que la realidad objetiva que vivimos en Chihuahua se traduce en un gobierno estatal que fue ausente a los problemas más importantes del estado; crecieron los indicadores de inseguridad, nos ubicamos dentro de las entidades federativas con mayor incidencia delictiva; la percepción ciudadana y el sentir de quienes forman parte de las corporaciones policiales es que no hubo apoyo, respaldo y atención a la problemática de inseguridad que vive la sociedad en las diversas regiones del estado, donde existen zonas intransitables.

Los datos que se han ventilado en los medios de comunicación en relación con el proceso de entrega-recepción de la administración estatal reflejan que el estado está quebrado, no sólo por los temas de la deuda pública heredada, destaca también el manejo deficiente de los recursos públicos; incluso se habla de una deuda fiscal por no reportar el impuesto sobre productos del trabajo a la Secretaría de Hacienda, ya no digamos que los supuestos ahorros en materia de la deuda pública se destinaron al crecimiento del gasto corriente. ¿Combatió la corrupción? Es un tema que más bien resultó en una persecución política de adversarios, violentado, en muchos casos, el debido proceso y la presunción de inocencia de quienes han sido involucrados en investigaciones; el uso desmedido de la figura de testigos protegidos y la presión a determinadas personas para obtener declaraciones, fueron parte de los esquemas de una operación que no brindó los resultados que en el discurso se dijo se obtendrían. ¿Se eliminó la colegiatura en la UACh?, la respuesta es obvia, fue una propuesta que nació en el corazón y no en la razón; una acción de populismo puro. En la campaña de 2016 las propuestas del hoy gobernador fueron mínimas, creo que se pueden contar con los dedos de una mano, pero ninguna logró su objetivo; no es posible generar una medición de las mismas, porque ni siquiera se diseñaron los indicadores de evaluación pertinentes para ello.

La Heroica Ciudad Juárez no tuvo más que una obra pública, carente de sentido, de sustento y lógica administrativa, la línea troncal de transporte público, capricho de unos, molestia para muchos, será el elefante blanco heredado por la administración estatal; una obra que no se pondrá al servicio de los habitantes de la mejor frontera de México. Será el juicio de la historia el que se encargue de poner calificación al gobierno de Javier Corral, aún y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le brindó una calificación. ¿sería invitación o adhesión pública? Dejemos que el tiempo y su opinión, estimado lector, nos permitan obtener una respuesta.

ALEX DOMÍNGUEZ

