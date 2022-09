Cambios en épocas de cambios

Por: Amín Anchondo

En esta columna he estado hablando sobre las crisis que hay de representatividad en el mundo y cómo se comenzaron a agravar con la llegada de las redes sociales a nuestra vida. No es que antes las cosas estuvieran más bajo control, sino que no nos dábamos cuenta de todas las cosas que pasaban en realidad. Antes, controlando los medios de comunicación podías controlar la opinión pública, pero ahora no.

Esto vino a generar muchos cambios políticos y sociales en todos los países. Unos más drásticos que otros, como la primavera árabe donde derrocaron sus dictaduras violentamente hasta movimientos como el 15M en España, donde con protestas pacíficas pidieron más participación ciudadana en su democracia, exigiendo derrocar el bipartidismo y dando entrada a más movimientos.

La violencia de las personas que están en política hacia sus gobernados ha sido tan grande que ni siquiera son capaces de ponerse en los zapatos de las personas que han sido excluidas por muchos años. Esa falta de empatía es la violencia más grande que se pueda ejercer. Para entender este concepto es importante tener la perspectiva de que la violencia no sólo es física sino psicológica y de muchas otras dimensiones.

Esto genera respuestas con despertares ciudadanos que hoy se notan más. Creo que el fallecimiento de la reina Isabel del Reino Unido va a generar cambios enormes en el corto plazo. Es de las muy pocas monarquías que aún tenían un legítimo respeto y cariño por su monarca. Una reina que además era querida por el mundo. Con su fallecimiento iniciarán las independencias de diferentes países que aún estaban sometidos a su reinado. Varias monarquías comenzarán a recibir peticiones de referéndums para determinar si el pueblo quiere seguir o no con ellas. Es que todavía es un poco iluso pensar que esos regímenes sigan sirviendo como tal en pleno siglo XXI.

Estos cambios políticos globales son oportunidades o ventanas que tenemos para observar los rumbos que toman los países más avanzados y comenzar a empujar hacia ellos en nuestro país. Así ha sido a lo largo de la historia. Las revoluciones europeas inspiraron las revoluciones americanas. Hoy, esperamos que los cambios políticos inspiren cambios urgentes en la política de América Latina.

También aquí se ha escrito sobre los cambios de perspectiva de las ideologías políticas. Ya no existen las izquierdas y derechas como antes. Los liberales y los conservadores han cambiado mucho sus propias perspectivas. El peso de las religiones en las decisiones gubernamentales ha disminuido drásticamente. Todas estas cosas nos hacen pensar en nuevos rumbos ideológicos y en sus posibles representantes. Debemos pensar en formas de gobierno diferentes a las actuales. No sólo pensar en cambiar de Morena al PAN y del PAN al PRI, etc. Se podría hablar de gobiernos de coalición, esquemas democráticos diferentes como elecciones primarias, segundas vueltas, etc. Existen mil cosas que podemos cambiar. El punto principal es salirnos de la caja y pensar en que la política puede también construir un futuro diferente y no sólo administrar el poder presente. Aprovechemos los cambios que vienen para cambiar.