Camino, disfruto las travesías observando los árboles, el verde natural, la tierra, los cuerpos de agua, los animales. El brote de vida me invita a celebrar la creación de Dios, unidad donde me incluyo como participante en lo que acontece, es por eso la inquietud de hacer lo que puedo e invitar a que se sumen a observar el medio ambiente para luego razonar cómo podemos cada cual aminorar la contaminación.

Ver montones de desechos me frustra y me aboco a dejar un lugar mejor que como lo encuentro, pero a veces me sobrepasa la posibilidad de contribuir porque es demasiado, cerros crecen sin cesar por donde camino y los veo como tumores malignos que se extienden y van matando poco a poco la vitalidad de los ecosistemas. Luego viene el momento de fraccionar esos terrenos y máquinas de alto poder llegan aplanando todo lo que se les atraviesa para dejar “listo” y edificar sobre una mezcla de escombro, donde se revuelve de todo: cemento, ladrillos, blocks de concreto, cubetas de pintura, botellas de bebidas, botes de múltiples productos, aluminio, botellas de vidrio, llantas de vehículos, muebles de baño, pisos y azulejos, sacos de todo tipo de polvos, tubos de pegamentos y silicón, brochas, escobas, cepillos, cables y sus carretes, encendedores, utensilios desechables para comer, ropa, zapatos, plásticos y otros productos de empaque, pedazos de plástico duro, clavos, tornillos, metales, cartón, aislante, residuos de Sheet rock, botellas de refresco llenas de orina, y múltiples piezas indescifrables. Los desperdicios y desechos de la construcción cada vez se llevan más lejos, para no incomodar la vista de la población, pero ¿acaso esa es la solución?

Personas me dicen que es inevitable, que me acostumbre, que la construcción seguirá su paso sin piedad. ¡Una derrota del ser humano indescriptible! Veo deportistas recorriendo estos caminos concentrados en su ejercicio y disfrute, pasado por alto lo que les rodea, o al menos eso es lo que parece. Y la propuesta ambientalista es que EVITEMOS lo más posible el desecho, porque lo que se levanta en un lugar terminará en otro y a fin de cuentas la contaminación y sus consecuencias siempre nos alcanza y esté donde esté llega de diferentes maneras a cada rincón del planeta. Hablar de reducción de consumo es hablar de moderación en todo, evitar lo desechable y los caprichos, CREAR CONCIENCIA para el bien mayor: salud del planeta y por ende la nuestra.

El encierro de las personas en sus “espacios seguros” esas cuatro esquinas que “protegen” es un aislamiento utópico, preocuparnos sólo por los lugares que nos pertenecen o los que frecuentamos, es ignorar que pertenecemos a un todo y que cada acción individual impacta el medio ambiente.

¿Qué consecuencia generará el entierro de todos estos materiales? El subsuelo tiene vida y atiborrarlo de estas mezclas lo dañan sin lugar a duda. ¿No podrá la industria de la construcción responsabilizarse de sus desechos desechando ordenadamente? ¿Podrá el gobierno hacer ALGO al respecto? ¿Y tú individuo, qué puedes hacer ante la contaminación?

ROBERTA CORTAZAR B.