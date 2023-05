Caminando en la dirección correcta

Recientemente, hemos podido corroborar de manera consistente, efectividad en el proceso de mejoras de bienestar y calidad de vida de nuestra ciudad capital.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) evaluó para el 2022, 66 localidades del país, reconociendo así las ciudades con mejor calidad de vida, en cuya evaluación abarcó: inclusión, educación y salud. Además, áreas como igualdad salarial, oferta médica, rendimiento académico, servicios de salud y condiciones socioeconómicas.

Después de Mérida, San Luis Potosí, Querétaro y CDMX, Chihuahua, es la ciudad designada como 5º lugar. La primera a nivel zona norte.

De dicha valoración, destaca la tasa de cobertura educativa y escolaridad; una buena cantidad de empresas socialmente responsables, lo que es un dato muy valioso, dada la necesidad de romper los esquemas de polarización promovidas por el gobierno federal; aquí se denota el interés de una sociedad más equilibrada, pero competitiva. Agregando a lo anterior, tenemos uno de los 10 menores niveles de personas bajo el umbral de bienestar en el país, y finalmente, es en Chihuahua donde las mujeres tienen mayor accesibilidad al estudio.

Otros datos, no diferentes, sino reiterando lo anterior. El mismo IMCO, en el 2022 definió las ciudades más productivas de México, aquí valoran la eficiencia laboral y de energía. En conclusión, dadas las comparaciones de costos y productividad de trabajo, serían los puntos más atractivos para el talento y la inversión. En este tema, Chihuahua, mostró su evolución y mejora continua, quedando en 4º lugar, sólo por debajo de Ciudad Juárez, Saltillo y Monterrey. Debemos mencionar, que, de los indicadores tomados en cuenta, se encuentran el salario mensual de los trabajadores de tiempo completo y el porcentaje de población que no está ocupada, que media el ingreso de ambos sectores; incluye también la duración de las jornadas laborales, tamaño de las empresas, número de demandas laborales, desigualdad salarial e informalidad.

Algo más, en el índice de Competitividad Urbana (ICU), de ciudades de más de 1 millón de habitantes, somos el 6º lugar, aquí se incluye, además, la coordinación entre la cuádruple hélice, con una figura con poder de gestión, entre muchos otros.

De todo esto podemos mencionar, que hemos tenido dentro de los últimos seis años, trabajo intenso e intencionado por parte de Chihuahua Futura, y más que eso, de la cuádruple hélice (gobierno, iniciativa privada, sector educativo y sociedad civil), en búsqueda, de cumplir estos objetivos que hoy podemos platicar. Es un logro de la combinación de esfuerzos, de trabajo enfocado verdaderamente en la búsqueda de una mejor ciudad, de un Chihuahua que mantenga y retenga a nuestra población, cada día con mayor orgullo e interés por crecer dentro de la misma, y que disfruten de una vida digna, segura y feliz.

He tenido en días pasados la oportunidad de conversar con jóvenes de entre 20 y 35 años, muchos talentos y la mayoría son profesionistas. Dichos jóvenes, están buscando su futuro, su proyecto de vida, desafortunadamente hay una significativa cantidad de ellos, que están haciendo esa búsqueda fuera del país, ya no sólo en otra ciudad de México, que ya no les ofrece certidumbre de cumplir sus sueños.

Sabemos que ahora, en los próximos futuros políticos y de decisiones claves en las votaciones, es imprescindible que los jóvenes tengan claridad o al menos esperanzas, de que las condiciones de su futuro serán menos turbias, amenazadas y corruptas. Hay una ardua y compleja misión para despertar el interés de los jóvenes, cumplir sus expectativas y embonar con sus maneras de relacionarse hoy con el mundo, y, sobre todo, demostrar que verdaderamente la democracia es el camino a la paz y el bienestar. Los partidos políticos y los jugadores sociales tenemos que mostrar responsabilidad y congruencia, poder convencer con la razón y ser modelos que replicar, lo cual no encuentran los jóvenes, como sucede con “influencers”, “tik tokers”, o actores de “realities”. Tenemos aún tarea, después de ver que caminamos en la dirección correcta.

Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua