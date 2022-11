Por: Roberta Cortazar

Les contaré una aventura que viví este mes de septiembre, una de las vivencias más hermosas de mi vida.

El Camino Copalita por la sierra de Oaxaca fue una experiencia maravillosa, los paisajes impresionantes y muy cálida la hospitalidad de cada pueblo que nos recibía para comer y dormir durante las cinco noches y seis días que duró el trayecto.

Con cinco amigas, diez participantes más, un guía y sus múltiples ayudantes viví algo inolvidable, un caminar con retos, dificultades, vistas espectaculares y la satisfacción de llegar a la meta: Huatulco.

Cabe mencionar que éramos las grandes, todos los demás participantes rondaban entre los 20 y 40.

Lugar de encuentro para iniciar la aventura un domingo por la mañana en un café en la ciudad de Oaxaca, primero las presentaciones y luego una plática informativa de cómo empezó el proyecto y cómo funciona, de las recomendaciones y las reglas. Después un tramo de carretera de seis horas, con un pequeño percance casi al final. Las camionetas que nos llevaban no pudieron subir una cuesta que estaba enlodada, así que las maletas se las llevaron en una troca junto con algunos de los viajeros y otros decidimos caminar hacia el pueblo. Del pueblo había que llegar al campamento, así que nos esperaba otro tramo en vehículo. Llegamos ya de noche, hacía frío, estábamos a más de 3,000 metros de altura, las carpas estaban ya dispuestas en una explanada y la cena lista en una cabaña, cenamos, platicamos y nos dieron indicaciones para el día siguiente. Los que quisieran ver una vista desde las montañas al mar deberían levantarse a las 5am, porque lo espectacular era ver desde ahí el amanecer. En la noche llovió bastante, pero las carpas nos protegieron muy bien. Yo sí me levanté para ir al mirador y la subida al lugar fue muy cansada, llegamos al punto máximo de altura de todo lo que recorreríamos ¡Pero, oh decepción, estaba nublado y no pudimos divisar el océano! ¡Hacía frío! Nos hicimos bolita por un buen rato esperando que las nubes se dispersaran, pero no sucedió.

Más tarde, después del rico desayuno hecho con cosechas locales empezamos el primer trayecto largo, los paisajes hermosos, árboles enormes, múltiples plantas y una variedad de hongos impresionante, parábamos para tomar refrigerio, descansar y platicar con el grupo, así nos fuimos conociendo en el deleite de los nuevos encuentros.

Llegada al segundo campamento, con una bienvenida igual a la anterior, cena, las carpas ya dispuestas y el momento para comentar el día y la experiencia de cada cual.

Nuestro guía listo para dar las instrucciones del día siguiente y ponerle el calificativo de “interesante” a subidas y bajadas de retos superiores y de distancias apreciadas interminables en el agotamiento. Cabe mencionar que, aunque el cansancio se presentaba, era siempre superado por el deleite de lo que íbamos viendo, por la plática, por el agradecimiento de poder vivir la experiencia y en nuestro grupo por ver que, aun siendo las mayores, podíamos ir a la par con los más jóvenes.

Continuará jajaja. Nos vemos el próximo jueves para retomar la aventura.

ROBERTA CORTAZAR B.