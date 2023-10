Camino Real | “Sanders: un comerciante judío en Chihuahua” 

Es la mañana del viernes 5 de octubre del año 1900 y el viento fresco del otoño ya se deja sentir sobre el puente de madera que une a Cd. Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas. En un carro de tranvía que dice “EL PASO AND JUAREZ” —y que es jalado por una mula— un joven comerciante de origen judío-alemán se dirige hacia el lado mexicano del río Bravo. El hombre de vestimenta formal y complexión media, porta un corbatín rojo que hace contraste con su camisa blanca.

Le acompaña su esposa, Amy Wisbrun. Los recién casados, llegaron a la frontera en el Santa Fe Railroad, viajando desde Las Vegas, Nuevo Mexico —y aunque apenas están por cumplir tres meses de matrimonio— no se dirigen a su luna de miel, sino a asentarse y a formar una familia en la región sur del estado grande.

De tez pálida, pelo al ras, nariz recta y alargada, ojos grises y un mentón plano, el hombre de semblante serio solo piensa en que —si no hay inconvenientes en su viaje por el Ferrocarril Central Mexicano— llegarán con tiempo para festejar su cumpleaños número treinta en la ciudad de Hidalgo del Parral, en donde ya los espera su cuñado, el comerciante Et Wisbrun.

No han alcanzado a descender todavía del tranvía cuando de inmediato los aborda un niño pidiéndoles una moneda: Penny, Mister?, avanzan dos cuadras por la avenida Juárez y otro infante les ofrece bolearse los zapatos: Shine, señores?…Tickets, for the bullfight!, grita un hombre a lo lejos; esto mientras avanzan apresuradamente rumbo a la estación del tren, en el antiguo Paso del Norte. A todos les responden con un gesto amable y un no, que se acompaña de una tierna sonrisa.

Es Eduardo Sanders Regina, un prominente empresario y prestamista de origen judío que habría de emprender grandes negocios, primero en Parral y luego en Ciudad Juárez. Hoy, su nombre se encuentra en una de las principales avenidas de la frontera más fabulosa y bella del mundo. Su historia es digna de contarse como un capítulo más del Camino Real de Tierra Adentro.





Breve historia de Eduardo Sanders: nacido en Sötern, Alemania el 8 de octubre de 1870, Ed Sanders llegó a Ellis Island, Nueva York a la edad de 15 años. De ahí, partió casi de inmediato a Denver, Colorado en donde trabajó en un almacén de abarrotes. Años más tarde se trasladó a San Marcial, Nuevo México, para finalmente irse a trabajar a Hidalgo del Parral, en 1888.

En esa ciudad conoció a Et Wisbrun, quien más tarde sería su cuñado y socio en una de las más grandes industrias de Cd. Juárez. Junto a él, colaboró en una tienda de insumos mineros y abarrotes, destacándose por “salir a los lugares para conocer a sus clientes y amigos” en Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Valle de Allende y Santa María del Oro, Durango (El Paso Times, 11 de octubre de 1946).

Para el 9 junio de 1900, se casaría con Amy Wisbrun —la hermana menor de su amigo— en las Vegas, Nuevo México. La pareja vivió cómodamente en el mineral del Parral durante quince años, lugar en donde tuvieron a sus tres hijos y donde además, lograron consolidar su propio negocio de venta de maquinaria agrícola y minera. Pero en 1913, una amenaza llamada Pacho Villa les motivaría a vender todos sus bienes, para trasladarse a vivir a la ciudad de El Paso, Texas. Continuará…