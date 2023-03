Camino Real | Ser decente en la práctica docente

¡Esos profes son una bola de h#$”=es! “La maestra Briana se fue a Cancún con el dinero de las copias”. “En la tienda de uniformes nos cobraron la ropa a sobreprecio.. de seguro la directora se lleva su moche”. “Vino el supervisor Melgoza a la cafetería, y sin más, se llevó todo el café del mes”. “Otra vez se robaron el dinero de las inscripciones, siempre es la misma… aunque cambian de mesa directiva, se vuelve a desaparecer la lana… alguien en la dirección debe estar coludido”. “Mi hija dice que el profesor de educación física se besa con la directora en el salón de clases”.

Esas y otras tantas expresiones son comunes entre los padres y madres de familia de cientos de escuelas de nivel básico en nuestro país, llámese preescolares, primarias y secundarias. Los hechos y los señalamientos ocurren lo mismo en escuelas del sector público, como del privado. Ahora bien, ¿qué hace que prosperen en el imaginario colectivo este tipo de críticas hacia la administración de fondos y a la conducta de los docentes en los espacios escolares?

La corrupción y la falta de un comportamiento ético en las escuelas no son un asunto nuevo, antes bien, estos temas ya han sido tratados con suficiente agudeza a lo largo de las últimas décadas… sus consecuencias son bastante graves. De acuerdo con la UNESCO “la corrupción [escolar] reduce el acceso a la educación, desde la educación preescolar hasta la universitaria…[creando] entornos de aprendizaje de baja calidad, donde son los pobres los que sufren más y [socavando] nuestro bienestar colectivo”.

La percepción de corrupción en los centros escolares es tangible, una encuesta realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) junto con el periódico Reforma, en 2022, señaló que el 56.6% de las personas entrevistadas consideraron “que hay mucha o algo de corrupción en las escuelas públicas”.

La idea de corrupción y malversación de los presupuestos públicos no es infundada. Nada menos en 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó “573 mdp perdidos” —en fondos cobrados, pero no comprobados— del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), que debieron ejercerse en el año 2020, justo a la mitad de la pandemia (Expansión, 2022). En muchos de los casos, el dinero fue sacado en efectivo en su totalidad, pero nunca se comprobó su uso. Las consecuencias de esa corrupción no son menores, pues hoy en día —a pesar de haber recibido fondos públicos para subsanar su situación— hay estudiantes que deben atender sus clases a la intemperie o en condiciones precarias.

La vuelta a clases presenciales después del confinamiento, trajo consigo enormes retos en materia de infraestructura educativa, por ejemplo, muchas escuelas sufrieron robos que mermaron la utilidad de sus instalaciones. A esto debemos sumarle que en muchas escuelas se mantuvieron las malas prácticas en términos de transparencia y rendición de cuentas. Por eso cabe reflexionar en lo siguiente: si el fin último de la educación básica es formar ciudadanas y ciudadanos que respeten las leyes y que actúen con valores y respeto a la diversidad ¿cómo se puede tolerar la falta de integridad y el actuar doloso de las autoridades administrativas en las instituciones educativas?

En primer lugar, debemos reconocer que —como en cualquier ámbito profesional— existen individuos que desempeñan su labor con ética y con los principios morales que norman la conducta en sociedad. Y en segundo lugar, hay que aceptar que existe un segundo grupo al que poco o nada le importa tomar recursos que no le pertenecen, estafar, engañar y mellar la confianza que en ellos ha depositado la sociedad.

En ese primer grupo —el de los buenos docentes— se encuentran maestras y maestros verdaderamente comprometidos con México, que día a día realizan su labor en condiciones demandantes, pero con un profundo amor por su trabajo. Su actuar se fundamenta en eso que Max Weber definió como acciones racionales con arreglo a valores y con arreglo a fines. Es decir, laboran con vocación y amor a su profesión, pues saben y conocen el alcance que tienen sus enseñanzas para generar ciudadanas y ciudadanos de bien, responsables y conocedores de sus derechos y obligaciones.



En el otro grupo —el de los corruptos— se encuentran quienes han llegado a la docencia para servirse con la cuchara grande. Éstos encuadran su actuar en lo que el mismo Weber llama acciones tradicionales, es decir, las que se basan en la costumbre, en este caso, de malas mañas. Muchas de esas maestras y maestros llegaron al servicio por su relación de consanguinidad, compadrazgos y otras artimañas. Así, han dado continuidad a las añejas prácticas. Por eso cometen actos de nepotismo, son omisos en su deber de transparentar los fondos públicos, cobran sin trabajar, ostentan cargos directivos sin siquiera contar con un título de licenciatura, hacen usurpación de profesiones… y la lista sería larga e interminable. ¿Hasta cuándo?