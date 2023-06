Cantinas en Chihuahua: “el éxtasis de la alegría”

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

Hablar de cantinas es transportarnos a esos lugares “paradisiacos”, donde acuden principalmente los varones a buscar descargar todas sus frustraciones acumuladas en el trabajo, la familia, con los amigos, el vecino, con la pareja; desahogarse de sus tristezas, casi siempre por cuestiones de mujeres infieles, adúlteras, como muchos se lo expresan al cantinero, que es en esencia, el consejero “perfecto”; una cantina es además, un lugar donde se puede llorar o gritar cada problema, sin tener que preocuparse de que la mujer los vea deprimidos por no aceptar enfrentarse con ella; pero también, son esos “santuarios” donde el “parroquiano” busca un poco de paz, intimidad, tranquilidad, reflexión; tener la compañía de una bella dama que lo sepa escuchar de sus problemas, principalmente con la cónyuge; acompañarse por supuesto con una cerveza, cuba o cualquiera de esas bebidas paradisíacas que hoy se, conocen como “shot” que, cuando se ingiere más de una, genera cambios conductuales radicales, perdiéndose incluso hasta los estribos, además de la pérdida de hasta el último cinco de la nómina de la semana o la quincena completa.

“Cantina”, proviene de una palabra italiana que es “cantar” lugar donde se vende vino y se cantan; lugar donde se bebe lo que se brinda, la naturaleza embriagadora (Foto-Casasola-Cultura).

Es común que cuando hablamos de este tema a quienes acuden a las cantinas se les ha llamado “parroquianos” y según la Real Academia de la Lengua, hace referencia que es toda aquella persona que acude a un lugar público de manera periódica; una especie de fidelidad ciega a un establecimiento, sin importar que esté muy feo, con malos olores y gente de poca calaña, sin embargo, no todos son así, pues hay de todos tipos, colores y “sabores”; pues el ambiente cantinero es diverso, ya que podemos recordar aquellas que, en décadas pasadas, fueron ubicadas comúnmente en los barrios antiguos de la ciudad de Chihuahua, donde todavía existen y luchan por existir ya que, se han ido perdiendo en el tiempo, pues en los nuevos fraccionamientos o zonas habitacionales ya no son instaladas, sufriendo cambios rotundos, convirtiéndose en nuevos centros sociales ubicados en nuevas plazas comerciales y ya no dentro de alguna colonia o fraccionamiento. Sin duda los años van y vienen, el tiempo de los dioses y del hombre, se han combinado para honrar a unos y complacer a otros; la medida, depende de cada persona; el curso, es despertar el placer; por piedad, los hombres y ahora las mujeres, buscan el mejor momento para reunirse y tener una fiesta en comunidad; saborear y beber, lo que la tierra tiene para ofrecer y lo que los dioses han sembrado en los surcos; brindar, significa levantar una copa y decir: “¡Hurra!” “¡Salud!”, para toda la vida. Durante el choque de copas, las copas cantan; ellas cantan, ellos cantan y para los que no saben que significa el término “Cantina”, esta proviene de una palabra italiana que es “cantar” lugar donde se vende vino y se cantan; lugar donde se bebe lo que se brinda la naturaleza embriagadora: todo espacio donde se bebe por derecho; la cantina es un templo donde la vida puede ser fácil porque se relaja el andar; se lubrica el habla y el pensamiento; se rememora a vivos y a muertos para que nos acompañen; se teje en punto fino, el futuro incierto; se bebe y se alimenta el espíritu y el cuerpo. La cantina es un centro social y recreativo, donde el tiempo es otro tiempo, el tiempo es leve.

Sin duda aquellos inolvidables tiempos y orígenes de las cantinas, esos lugares del buen beber, los cuales nacen en el último tercio del siglo XIX y se les caracterizaba por su pulcritud e imagen que las distinguían de los sucios antros que paradójicamente ahora es lo contrario; así mismo, se distinguían de las insalubres tabernas, herencia de la España conquistadora, donde los malandros y malandrines eran el común en esos lugares, sin embargo, contrariamente, las cantinas eran los lugares donde sólo entraba gente que vestía bien, de buenos modales y educación probada, influencia del Viejo Continente europeo. En cambio, las cervecerías y pulquerías, entonces, se convertirían en el refugio para los pobres en los barrios que rodeaban las ciudades y uno que otro degustador del aguamiel fermentado, sagrado y curativo. Así nace la cantina, con las mezclas del vino y otras bebidas espirituosas; con la exigencia de unos clientes que nos invadieron en 1847: los yanquis, que dicen ya gustaban de bebidas donde la química de porciones, medidas, menjurjes y colores elevaban el paladar a rumbos antes desconocidos. Por otro lado, dice el Excelentísimo don Artemio de Valle-Arizpe que las cantinas realmente empezaron a sembrarse por las calles de la ciudad en los tiempos de don Porfirio Díaz. Porque ya para ese entonces había lugares donde se comía bien, pero los había superiores para el buen beber. “Sitios elegantes y cómodos tanto para las personas ricas como para la bohemia limpia que gustaba de la palabra con el vino caro.”

Quienes han vivido la evolución de las cantinas en la ciudad de Chihuahua a través del tiempo, es estar en una especie de “éxtasis” de mucha alegría, tristeza, de emociones que se depositan en un vaso, botella, una copa, un jarrón; de esas situaciones bellas de la vida, donde se comparten bebidas hechas a base de agave, cebada y otras cosas que son “mágicas”, las que arrojan festines en el cuerpo de quienes las ingieren, llegándose hasta el grado de emborracharse y desconectarse de la realidad, para llegar a un estado de relajación, donde los nervios llegan a ser como venas que transmiten señales al cerebro ¡Salud! Por ejemplo, en el Chihuahua de finales del siglo XIX y principios del XX, existió un “bum” de gente extranjera que empezó a asentar sus “reales” en esta “tierra seca y arenosa” y por supuesto este tipo de personas adineradas y “especiales” empezaron a frecuentar lugares como “El Cosmopolita” que llegó a ser un salón de moda para ese tipo de gente que le gustaba lo clásico; este lugar, propiedad de un conocido hombre cuyo mote era “El Turco”, su nombre, Jacobo Touché que llegaría a esta ciudad en 1888 y que según algunos dicen, había arribado en una situación de desesperanza económica, pero con el tiempo, se convertiría en un prominente millonario; él, viviría en una residencia lujosa ubicada en el paseo Bolívar y calle del Comercio, hoy avenida Independencia, este castillo, sería conocida como “La Quinta Touché”, pero muchos otros la llegarían a bautizar como “El Palacio de las Lágrimas”, debido a que, fue edificada con las ganancias que el “El Turco” había obtenido de sus oponentes en el juego, dejando a muchos en la completa miseria, gracias a sus “habilidades” y su comportamiento empedernido al juego, lo que le permitiría poner cada ladrillo de su casa, con esas emboscadas que les hizo a sus contrincantes.

El señor Touché, dicen las malas lenguas, se metería de lleno con el ejército federal en Chihuahua que estaba en retirada y al mando del general Salvador R. Mercado, quien fuera gobernador de Chihuahua en 1913 y jefe de la División del Norte Federal que combatiría a Pancho Villa en defensa del Régimen de Victoriano Huerta y cuando Villa entró a Chihuahua, Touché obsequiaría “El Palacio de las Lágrimas” al general Toribio Ortega como regalo de Navidad y confiscaría “El Cosmopolita” que llegó a estar en la calle Victoria 106 y había pertenecido a los señores Juan Corred y Mauricio Mazán. Muy cerca de ahí, existió otra cantina llamada “La Parisiense”, cuyo propietario fue el prominente señor Juan Ramonfour, la que llegó a contar con algunos elementos interesantes como dulces, nevería, pastelería, entre otras cosas. Agregaríamos otros de “caché” como El Jockey Club que era otra cantina que estaba en la calle Victoria, frente a la plaza de Armas, era considerada de primera categoría; El Arlington Club, ubicado en la avenida Independencia, el cual pertenecía al señor Howard Anderson, laFayette del Sr. Luis G. Laffite ubicada en la Libertad 300 y La Tosca, ubicada en la esquina de la Independencia y Ojinaga…esta Crónica continuará.





