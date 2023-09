Cantinas: “Santuarios paradisíacos del rompe hielo” 

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

violioscar@gmail.com





Quienes han vivido la evolución de las cantinas en la ciudad de Chihuahua a través del tiempo, es estar en una especie de “éxtasis” de rebosante alegría; de tristeza por un ser querido que se ha ido: de emociones que se depositan en un vaso, botella, una copa, un jarrón; de esas situaciones bellas de la vida, donde se comparten bebidas hechas a base de agave, cebada y otras cosas que son “mágicas”, las que arrojan festines en el cuerpo de quienes las ingieren, llegándose hasta el grado de emborracharse y desconectarse de la realidad, para llegar así, a un estado de relajación, donde los nervios llegan a ser como venas que transmiten señales al cerebro ¡Salud!

Las cantinas son lugares donde las personas pueden socializar, recibir el calor humano de los camaradas y acompañantes, donde se entablan conversaciones amenas, distantes de todo problema que aquejan a la humanidad, además, por qué no decirlo, funcionan como centros de intercambio para el fomento de la información cultural, toda vez que muchas de ellas están dispuestas como improvisados museos fotográficos o galerías plásticas donde, desde su decoración y mobiliario, se exhiben diversos objetos antiguos, como fotografías, trofeos monedas, billetes y tanta parafernalia inconcebible que, le dan un toque de distinción típico al inmueble, ¡ah! Y hay que agregarle el típico olor que desprenden los mingitorios, tan deteriorados con el tiempo.

En la cantina no pides bebida, no pides tequila, no bebes alcohol, no pides una copa; se echa un trago o se pide un derecho; en las cantinas, el lenguaje tiene sus propias reglas, idiosincrasias que son el alma de México. Lo bueno es que, en un país con tantos contrastes como México, la frontera aquí parece desaparecer. En las cantinas, las clases sociales no existen por horas, desde un jefe de Estado a artistas y obreros, todos juntos brindan y se divierten; son lugares donde se va a beber, comer y romper el hielo. “A todos nos gusta estar ahí”, comenta un cantinero. Canciones, poemas, relatos, novelas, películas; es prácticamente inexistente un solo ejemplo artístico que no describa al mexicano sin esos momentos donde la tristeza y el desgarro se mezclan con la alegría y la amistad en una cantina.

Las cantinas tienen una peculiar decoración; no importa el lujo o el glamour, puede ser un decorado austero, con ambiente de antaño, donde además se mezcla la interacción humana.

En Chihuahua de finales del siglo XIX y principios del XX existió un “bum” de gente extranjera que empezó a sentar sus “reales” en este suelo “seco y arenoso” y por supuesto, este tipo de personas adineradas y “especiales” frecuentaban lugares como “El Cosmopolita” que llegó a ser un salón de moda para ese tipo de gente que le gustaba lo clásico; este lugar, propiedad de un conocido hombre cuyo mote era El Turco, su nombre, Jacobo Touché, que llegaría a esta ciudad en 1888 y que según algunos comentan, había arribado en una situación económica desastrosa, pero con el tiempo, se convertiría en un prominente millonario; él viviría en una residencia lujosa ubicada en el Paseo Bolívar y calle del Comercio, hoy avenida Independencia, este castillo sería conocida como “La Quinta Touché”, pero muchos otros la bautizarían con el nombre de: “El Palacio de las Lágrimas”, debido a que, fue edificada con ganancias que El Turco había amasado de sus oponentes en el juego, dejando a muchos en completa miseria, gracias a las “habilidades” y su comportamiento empedernido al juego, lo que le permitiría poner cada ladrillo de su casa, con esas emboscadas que les hizo a sus contrincantes.





El señor Touché, dicen las malas lenguas, se metería de lleno con el ejército federal en Chihuahua, que estaba en retirada y al mando del general Salvador R. Mercado, quien fuera gobernador de Chihuahua en 1913 y jefe de la División del Norte Federal que combatiría a Pancho Villa en defensa del régimen de Victoriano Huerta y cuando Villa entró a Chihuahua, Touché obsequiaría “El Palacio de las Lágrimas” al general Toribio Ortega como regalo de Navidad y confiscaría “El Cosmopolita” que llegó a estar en la calle Victoria 106 y había pertenecido a los señores Juan Corred y Mauricio Mazán. Muy cerca de ahí existió otra cantina llamada “La Parisiense”, cuyo propietario fue el prominente señor Juan Ramonfour, llegando a contar con algunos elementos interesantes, como dulces, nevería, pastelería, entre otras cosas. Agregaríamos otros de “caché” como El Jockey Club, que era otra cantina que estaba en la calle Victoria, frente a la plaza de Armas, era considerada de primera categoría; el Arlington Club, ubicado en la avenida Independencia, el cual pertenecía al señor Howard Anderson, la Fayette, del Sr. Luis G. Laffite ubicada en Libertad 300, y La Tosca, ubicada en la esquina de la Independencia y Ojinaga

Las cantinas son lugares cuya construcción generalmente están decoradas en su gran mayoría de madera; sus mesas, barras, techos, paredes, entre otros así se notan; ahí, se pueden saborear exquisitas botanas acompañadas de una buena cerveza; jugar tablas de dominó, relajarse con la música característica de éstas, como la norteña, mariachi, bolero, entre otros tipos de género y me acuerdo que, muchas de ellas, en su mayoría, llegaban a tener rocolas o bien, músicos itinerantes que llegaban para agradar a los parroquianos con una buena melodía, claro a cambio de una bendita propina. Por ejemplo, en el Chihuahua de 1912, existía “La Cleopatra”, nombre propio femenino de origen griego que significa gloria, establecida en la avenida Juárez 2118; también, “El Gambrinos”, que a inicios de 1913 se le bautizaría como tal en honor del rey germánico “Gambrinus”, héroe de las leyendas europeas, ícono de la cerveza y de su fabricación, así como de la jovialidad. Canciones, poemas e historias, le describen como un rey, duque o conde de Flandes y Brabante. Las representaciones artísticas habitualmente le describen como un duque o rey orondo y barbudo, sosteniendo una jarra de cerveza o taza y, algunas veces, con un barril de cerveza cerca, ¿cómo la ve?

Las cantinas, lugares “paradisíacos” donde acuden principalmente varones a buscar descargar todas sus frustraciones acumuladas en el trabajo, la familia, con los amigos, el vecino, con la pareja; desahogarse de sus tristezas, casi siempre por cuestiones de mujeres infieles, adulteras como muchos sé lo expresan al cantinero, que es en esencia, el consejero “perfecto” (Foto-Casasola-Cultura).

Otra cantina era “El Internacional”, que estaba ubicada en la Aldama y 25; “La Covadonga”, su nombre elegido en honor a la advocación de Nuestra Señora de Covadonga, patrona de Oviedo. El culto a esa virgen se remontaba al siglo VIII y la tradición le atribuye milagros que derrotaron a los moros y permitieron así la reconquista de España. La Covadonga era muy recurrida por trabajadores sedientos de una bebida que les quitara la terrible sed, originada por los intensos rayos del sol, la cual se ubicó en la calle Aldama 2510; por otra parte, “La Oriental”, donde algunos de sus motivos y adornos que estaban en la pared eran de oriente y además, atendidos por su propietario que siempre tenía una sonrisa de amistad; esta cantina llegó a estar en la calle Jiménez y Cuarta; en fin, Chihuahua estaba llena de cantinas, pero de escuelas para nada; otra más, “La Traviata”, nombre de origen italiano que significa “extraviada” o “descarriada”; cantina que estaba en la calle Cuarta y Allende. Así mismo, “El Paso Bar” en Independencia 413; El Nueva York, en la Ojinaga e Independencia y Los Ángeles, en Aldama y 23.

Para sentirnos más internacionales y más que, todo afrancesados, había cantinas con nombres de esa región del mundo, como “El Richelieu”, que fue establecida en la Independencia y Ojinaga; El Molino Rojo, en la 23 número 2214, esta cantina lleva el nombre de la cárcel del protagonista de “El Conde de Montecristo” (la novela de Alejandro Dumas); el Versalles, en Aldama y 23; el Salón Olimpia, que estuvo en Aldama 518 y donde sus decorados les recordaba a nuestros abuelos y a sus parroquianos, la Grecia de los primeros Juegos Olímpicos en el mundo; El Trovador, que son las personas que crean, cantan trovas y/o trovos y a menudo por improvisación; persona que, escribe o crea poesía, que interpreta sus propias composiciones musicales, generalmente cantadas; esta cantina, estaba en la Coronado y Sexta, así mismo, El Monte Carlo en la avenida Ocampo y el Salón Berlín, que decían que era la mejor en su tipo en el Chihuahua del siglo XX, bueno, tal vez sí, tal vez no…Esta Crónica continuará.





Cantinas: “Santuarios paradisíacos del rompe hielo” forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua. Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XIIII, adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111) y si está interesado en los libros, mande un WhatsApp al 614 148 85 03 y con gusto le brindamos información.