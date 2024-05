Capital Humano y Libertad Económica

Hoy quisiera hablar del trabajo académico de Hugo J. Faria (Universidad de Miami) , Hugo M. Montesinos-Yufa (Universidad Estatal de Florida), Daniel R. Morales (IDEICE de la República Dominicana) y Carlos E. Navarro (Universidad Monteavila, Venezuela). La investigación se intitula “Unbundling the roles of human capital and institutions in economic development”, publicada en el 2016.

La teoría que han confirmado y enriquecido es que la calidad de instituciones económicas determinan el desempeño a largo plazo. Los autores retoman el pensamiento de Daron Acemoglu quien ha indicado que las instituciones son el factor que crea la innovación y la acumulación de capital, ya que la producción de nuevas ideas se da en un ambiente de buena calidad institucional.

Los autores encontraron que las instituciones económicas y el capital humano se refuerzan mutuamente. Sin embargo, son las instituciones económicas las que tienen un efecto más importante sobre el crecimiento. En realidad, el efecto de la libertad económica es más fuerte para el desempeño económico, que el capital humano solo. El capital humano tiene un efecto indirecto sobre el desempeño económico, medido por las habilidades cognitivas. Entre más elevado sea el capital humano, mejorarán las instituciones, y por ende el desempeño económico.

Los resultados de Faria et al., sugieren a los decisores de políticas económicas, para emprender la senda del desarrollo económico se requiere una alta calidad de instituciones económicas, definida por la libertad económica de Gwartney, y Lawson. Algo también encontraron es que los eventos históricos no determinan necesariamente el desempeño económico futuro, ya que el desempeño depende de políticas económicas de libertad económica. El mecanismo de transmisión es el siguiente. Primero, el aumento de libertad económica aumenta el crecimiento económico, la población experimenta un aumento en la calidad de vida, aprende y desarrolla mejores reglas del juego que permitirán aumentar su bienestar. Con el crecimiento económico se desarrollan mejores prospectos, la población percibe un mejor porvenir, y esto anima a mejorar las habilidades, mejorar la calidad educativa y a prepararse mejor para las nuevas oportunidades creadas por la libertad económica. Este aumento del capital humano lleva a mejorar la calidad de las instituciones. Este círculo virtuoso que enriquece las instituciones y capital humano es provocado por una reforma institucional inicial. Un ejemplo de ello, es Singapur y Chile.

En la tesitura de Faria y Montesinos, el gobierno de Chihuahua debe velar en fortalecer las instituciones de libertad económica, y fortalecer el capital humano.

Es importante para las iglesias de fortalecer las cualidades cognitivas, para este propósito, es menester hacer una campaña sobre los efectos nocivos de prácticas esotéricas/ocultistas como son curanderismo, chamanismo, reiki, niño Fidencio, y otras cosas de la new age. Este tipo de prácticas tienen efectos psicológicos graves, y causan daño en las habilidades cognitivas.





Maestro en Economía

m.cervantes@ieseg.fr